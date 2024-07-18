Освежающий квас: в его основе — любимый многими напиток, получается вкусно
Молочный квас: мягкий и нежный на вкус
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Молочный квас — освежающий напиток, который легко приготовить дома. Этот рецепт прост и быстр в исполнении, а результат порадует вас нежным вкусом и приятной прохладой.
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл;
- сухие дрожжи — 5 г;
- сахар — 0,25 стакана (по вкусу).
Приготовление
- Подогрейте молоко до температуры 30 градусов, добавив в него сахар.
- Всыпьте сухие дрожжи и прогрейте молоко на плите в течение 2-3 минут, включив умеренный нагрев.
- Остудите содержимое кастрюли при комнатной температуре и перелейте в бутылки.
- Поставьте ёмкости в холодильник на сутки.
- Проверьте напиток на вкус через 24 часа. Если он сладкий и недостаточно газированный, оставьте ещё на сутки.
- Охлаждённый напиток разлейте в стаканы или чашки и подавайте к столу.
Молочный квас отлично сочетается с чёрным или ржаным хлебом и сладкой выпечкой.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру