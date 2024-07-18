Освежающий квас: в его основе — любимый многими напиток, получается вкусно

Молочный квас: мягкий и нежный на вкус

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочный квас — освежающий напиток, который легко приготовить дома. Этот рецепт прост и быстр в исполнении, а результат порадует вас нежным вкусом и приятной прохладой.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

сухие дрожжи — 5 г;

сахар — 0,25 стакана (по вкусу).

Приготовление

Подогрейте молоко до температуры 30 градусов, добавив в него сахар. Всыпьте сухие дрожжи и прогрейте молоко на плите в течение 2-3 минут, включив умеренный нагрев. Остудите содержимое кастрюли при комнатной температуре и перелейте в бутылки. Поставьте ёмкости в холодильник на сутки. Проверьте напиток на вкус через 24 часа. Если он сладкий и недостаточно газированный, оставьте ещё на сутки. Охлаждённый напиток разлейте в стаканы или чашки и подавайте к столу.

Молочный квас отлично сочетается с чёрным или ржаным хлебом и сладкой выпечкой.