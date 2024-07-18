Оригинальное лёгкое желе с фруктами: в основе этого десерта — популярный напиток

Чайное желе с фруктами — лёгкий низкокалорийный десерт, который можно приготовить из любых любимых фруктов. Хороши для этого блюда любые ягоды и сочные мясистые плоды. При желании указанные в рецепте ягоды и фрукты можно заменить на другие, которые есть в наличии. Для приготовления желе потребуется зелёный чай, сахарный песок, лимон, желатин, вода и фрукты.
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0
Ингредиенты:
2 ч. л. зелёного чая,
400 мл воды,
100 г клубники,
1 персик,
100 г голубики,
половинка лимона,
5 г желатина,
4 ст. л. сахара,
2 веточки мяты для декора.
Приготовление
Заварите чай, дайте ему настояться и немного остыть.
Добавьте сахарный песок, сок половины лимона и желатин, хорошо перемешайте до растворения желатина. Остудите смесь полностью.
Подготовьте фрукты: виноград разрежьте пополам, бананы и груши нарежьте кубиками.
Разложите фрукты по креманкам или другим формочкам.
Залейте фрукты подготовленным чаем.
Поставьте десерт в холодильник до полного застывания.