Оригинальное лёгкое желе с фруктами: в основе этого десерта — популярный напиток

Чайное желе с фруктами: популярный летний десерт по-новому

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Чайное желе с фруктами — лёгкий низкокалорийный десерт, который можно приготовить из любых любимых фруктов. Хороши для этого блюда любые ягоды и сочные мясистые плоды. При желании указанные в рецепте ягоды и фрукты можно заменить на другие, которые есть в наличии. Для приготовления желе потребуется зелёный чай, сахарный песок, лимон, желатин, вода и фрукты.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 ч. л. зелёного чая,

400 мл воды,

100 г клубники,

1 персик,

100 г голубики,

половинка лимона,

5 г желатина,

4 ст. л. сахара,

2 веточки мяты для декора.

Приготовление