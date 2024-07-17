Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 кг маленьких огурцов;

1 столовая ложка соли;

3-4 зубчика чеснока;

укроп.

Приготовление