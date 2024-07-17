Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
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Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 1 кг маленьких огурцов;
- 1 столовая ложка соли;
- 3-4 зубчика чеснока;
- укроп.
Приготовление
- Мелко нарежьте укроп и чеснок.
- Вымойте огурцы, срежьте кончики.
- Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет, добавьте укроп, чеснок и соль.
- Завяжите пакет и положите его ещё в один пакет для большей герметичности.
- Хорошо потрясите пакет.
- Положите пакет в холодильник и периодически встряхивайте его.
- Через 5-6 часов огурцы будут готовы.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру