Оригинальный рецепт диетического салата из запечённой свеклы: полезно, вкусно и просто

Необычный летний рецепт салата из свеклы, который удивит всех гостей

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли готовить из свеклы ограниченный набор блюд, которые можно пересчитать по пальцам.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Чаще всего это борщ, винегрет, селедка под шубой и несколько вариаций вареной свеклы с майонезом, сметаной или растительным маслом с добавлением различных овощей.

Предлагаем рецепт оригинального, полезного и диетического салата из запеченной свеклы.

Ингредиенты:

2 шт. запеченной свеклы;

листья салата;

10 граммов лука порея;

12 ч. л. горчицы в зернах;

1 ст. л. натурального меда;

1 ст. л. растительного масла (предпочтительно оливкового);

1 ч. л. сока лайма (или лимона);

1 ч. л. соевого соуса;

черный перец по вкусу;

50 гр. творожного сыра.

Приготовление:

Запеките свеклу в духовке, что позволяет сохранить максимум витаминов и полезных свойств корнеплода. Это делается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1-2 часов для крупных корнеплодов и 40 минут для мелких.

Нарежьте готовую свеклу мелкими кубиками. В отдельной емкости смешайте горчицу, мед, растительное масло и сок лайма (лимона). Добавьте соевый соус и черный перец, тщательно перемешайте.

Выложите запеченную свеклу в салатник, добавьте заправку и листья салата. Лук порей нарежьте кольцами, творожный сыр — кубиками, и украсьте ими салат.

Приятного аппетита!