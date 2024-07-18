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Оригинальный рецепт диетического салата из запечённой свеклы: полезно, вкусно и просто

Необычный летний рецепт салата из свеклы, который удивит всех гостей

1:39
Еда

Многие привыкли готовить из свеклы ограниченный набор блюд, которые можно пересчитать по пальцам.

Необычный летний рецепт салата из свеклы, который удивит всех гостей
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Чаще всего это борщ, винегрет, селедка под шубой и несколько вариаций вареной свеклы с майонезом, сметаной или растительным маслом с добавлением различных овощей.

Предлагаем рецепт оригинального, полезного и диетического салата из запеченной свеклы.

Ингредиенты:

  • 2 шт. запеченной свеклы;
  • листья салата;
  • 10 граммов лука порея;
  • 12 ч. л. горчицы в зернах;
  • 1 ст. л. натурального меда;
  • 1 ст. л. растительного масла (предпочтительно оливкового);
  • 1 ч. л. сока лайма (или лимона);
  • 1 ч. л. соевого соуса;
  • черный перец по вкусу;
  • 50 гр. творожного сыра.

Приготовление:

Запеките свеклу в духовке, что позволяет сохранить максимум витаминов и полезных свойств корнеплода. Это делается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1-2 часов для крупных корнеплодов и 40 минут для мелких.

Нарежьте готовую свеклу мелкими кубиками. В отдельной емкости смешайте горчицу, мед, растительное масло и сок лайма (лимона). Добавьте соевый соус и черный перец, тщательно перемешайте.

Выложите запеченную свеклу в салатник, добавьте заправку и листья салата. Лук порей нарежьте кольцами, творожный сыр — кубиками, и украсьте ими салат.

Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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