Оригинальный рецепт диетического салата из запечённой свеклы: полезно, вкусно и просто

Многие привыкли готовить из свеклы ограниченный набор блюд, которые можно пересчитать по пальцам.
Чаще всего это борщ, винегрет, селедка под шубой и несколько вариаций вареной свеклы с майонезом, сметаной или растительным маслом с добавлением различных овощей.
Предлагаем рецепт оригинального, полезного и диетического салата из запеченной свеклы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Запеките свеклу в духовке, что позволяет сохранить максимум витаминов и полезных свойств корнеплода. Это делается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1-2 часов для крупных корнеплодов и 40 минут для мелких.
Нарежьте готовую свеклу мелкими кубиками. В отдельной емкости смешайте горчицу, мед, растительное масло и сок лайма (лимона). Добавьте соевый соус и черный перец, тщательно перемешайте.
Выложите запеченную свеклу в салатник, добавьте заправку и листья салата. Лук порей нарежьте кольцами, творожный сыр — кубиками, и украсьте ими салат.
Приятного аппетита!
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