Как превратить вчерашние макароны в аппетитное блюдо: советы от опытных кулинаров и хозяек

Как спасти вчерашние макароны и сделать их вкуснее

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычно повара не советуют готовить макароны в больших количествах, так как они лучше всего на вкус, когда свежие. Однако хозяйки часто вынуждены нарушать это правило, стараясь сделать запасы еды и сэкономить время на приготовлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo, CC BY-SA 4.0

Тем не менее, кулинары правы: макароны, приготовленные вчера, часто теряют свою привлекательность и вкус. Они выглядят менее аппетитно и могут быть не такими вкусными.

Как это можно исправить?

Мало кто знает, что даже вчерашние макароны могут превратиться в кулинарный шедевр, если немного пофантазировать.

Сначала разогрейте сковороду и растопите небольшой кусочек сливочного масла. Затем добавьте натуральную томатную пасту и плавленый сыр. Дайте им немного потомиться на сковороде, перемешайте. После этого добавьте макароны и слегка обжарьте их в соусе.

Таким образом, блюдо снова станет аппетитным и желанным на столе.

Также можно добавить разнообразные специи, зелень и подавать макароны с мясными продуктами.