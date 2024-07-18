Обычно повара не советуют готовить макароны в больших количествах, так как они лучше всего на вкус, когда свежие. Однако хозяйки часто вынуждены нарушать это правило, стараясь сделать запасы еды и сэкономить время на приготовлении.
Тем не менее, кулинары правы: макароны, приготовленные вчера, часто теряют свою привлекательность и вкус. Они выглядят менее аппетитно и могут быть не такими вкусными.
Как это можно исправить?
Мало кто знает, что даже вчерашние макароны могут превратиться в кулинарный шедевр, если немного пофантазировать.
Таким образом, блюдо снова станет аппетитным и желанным на столе.
Также можно добавить разнообразные специи, зелень и подавать макароны с мясными продуктами.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.