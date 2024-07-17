Травница считает, что лучше всего сушить дары лета в тени, на сквозняке и без предварительного мытья

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Сушим грибы и травы правильно и наслаждаемся зимой — советы Анжелики Дюваль

2:30
Еда

Врач-диетолог и травница Анжелика Дюваль открыла читателям Pravda. Ru секрет, как добиться наилучших результатов при заготовке грибов и трав на зиму методом сушки.

Сушим грибы и травы правильно и наслаждаемся зимой — советы Анжелики Дюваль
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

Сбор грибов исключительно в экологически чистых местах, вдали от дорог и другой инфраструктуры — непременное, по словам эксперта, условие. После сбора — не мыть. Очистить ножом от земли, мусора, листиков. И приступить к самому процессу сушки.

"Самым лучшим, экологичным способом сушки является естественная сушка. Она должна происходить в тени, в проветриваемом помещении. Можно в саду подвешивать или раскладывать на сетчатой конструкции, на бумаге в бане, то есть в парной. При этом открыть форточку, открыть дверь, чтобы обязательно был поток воздуха. Влажность в помещении не должна превышать 50-60 процентов", — говорит диетолог.

Оптимальный срок сушки грибов — от шести до десяти часов. За это время влага, как правило, уходит.

"Ни в коем случае после того, как высушили грибы, не хранить их в подвале или в погребе, там, где влажно. Лучшим способом хранения является бумажный пакет, который можно положить в кухонный шкаф, высоко расположенный, вне зоны попадания прямых солнечных лучей. Бумажный дышащий пакет на верхней полке шкафа позволит вам на протяжении полутора лет использовать прекрасные сушёные грибы", — порекомендовала травница.

Анжелика Дюваль советует собирать летние травы там, где буквально "не ступала нога человека". И, как и грибы, не мыть. Грязь, конечно, удалить.

"Травы лучше всего сушить на воздухе, парная идеально для этого подходит. Главное — открывать форточку, чтобы поток воздуха свободно проходил. Травы подвешивают на натуральную нитку или верёвку под потолок. На солнце травы сушить ни в коем случае нельзя, потому что они потеряют всю пользу, и хлорофилл в травах будет разрушен. Качество сушки трав всегда определяют по стеблю. Стебель тоже надо просушить, чтобы весь продукт полностью стал сухим", — пояснила специалист.

При заготовке грибов и трав на зиму способом сушки нужно внимательно осматривать дары лета — не должно быть насекомых и гнили.

Сушеные лисички и их польза.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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