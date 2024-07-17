Как приготовить оливье во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата

Если вы хотите попробовать оригинальный вариант салата оливье, то предлагаем добавить в него морепродукты. Это смелое решение улучшит вкус салата и сделает его незабываемым.
Так, в оливье можно добавить тунца. Особенно этот салат понравится тем, кто не употребляет мясо.
Ингредиенты:
Отварите яйца и морковь. Очистите их и нарежьте кубиками, смешайте ингредиенты. Отварите картофель, нарежьте его и яблоки также кубиками. Добавьте их к моркови и яйцам.
С тунца слейте сок, нарежьте его на кусочки и добавьте к салату. Огурцы порежьте кубиками, положите в салат. Теперь добавьте майонез, нарезанную петрушку, соль и чёрный перец. Всё тщательно перемешайте.
Салат можно охладить в холодильнике или же сразу подавать к столу.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.