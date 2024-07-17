Как приготовить оливье во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата

Необычный вариант приготовления оливье

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите попробовать оригинальный вариант салата оливье, то предлагаем добавить в него морепродукты. Это смелое решение улучшит вкус салата и сделает его незабываемым.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Так, в оливье можно добавить тунца. Особенно этот салат понравится тем, кто не употребляет мясо.

Ингредиенты:

2 яйца;

200 г тунца;

петрушка;

майонез;

морковь, маринованные огурцы, картофель и яблоки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Отварите яйца и морковь. Очистите их и нарежьте кубиками, смешайте ингредиенты. Отварите картофель, нарежьте его и яблоки также кубиками. Добавьте их к моркови и яйцам.

С тунца слейте сок, нарежьте его на кусочки и добавьте к салату. Огурцы порежьте кубиками, положите в салат. Теперь добавьте майонез, нарезанную петрушку, соль и чёрный перец. Всё тщательно перемешайте.

Салат можно охладить в холодильнике или же сразу подавать к столу.