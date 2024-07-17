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Как приготовить оливье во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата

Необычный вариант приготовления оливье

1:05
Еда

Если вы хотите попробовать оригинальный вариант салата оливье, то предлагаем добавить в него морепродукты. Это смелое решение улучшит вкус салата и сделает его незабываемым.

Необычный вариант приготовления оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Так, в оливье можно добавить тунца. Особенно этот салат понравится тем, кто не употребляет мясо.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 200 г тунца;
  • петрушка;
  • майонез;
  • морковь, маринованные огурцы, картофель и яблоки;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

Отварите яйца и морковь. Очистите их и нарежьте кубиками, смешайте ингредиенты. Отварите картофель, нарежьте его и яблоки также кубиками. Добавьте их к моркови и яйцам.

С тунца слейте сок, нарежьте его на кусочки и добавьте к салату. Огурцы порежьте кубиками, положите в салат. Теперь добавьте майонез, нарезанную петрушку, соль и чёрный перец. Всё тщательно перемешайте.

Салат можно охладить в холодильнике или же сразу подавать к столу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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