Как приготовить нежные и воздушные шоколадные оладьи за пять минут: пошаговый рецепт

Найти человека, который не любит оладьи, действительно сложно. И это неудивительно: нежные и воздушные оладьи практически никого не оставляют равнодушным. Если при приготовлении добавлены вкусные ингредиенты, отказаться от такого лакомства просто невозможно.
Одним из необычных видов оладий являются шоколадные оладьи. С их приготовлением справится даже начинающий кулинар, ведь процесс занимает всего около пяти минут.
Ингредиенты
Для приготовления шоколадных оладий потребуется мука (300 граммов).
Основой для блюда станет кефир (400 миллилитров).
Кроме того, понадобятся традиционные ингредиенты для оладий: одно куриное яйцо, 60 граммов сахара, немного соды и растительное масло.
Желательно добавить немного лимонного сока — буквально одну чайную ложку.
И главный ингредиент, который придаст оладьям шоколадный вкус, — это какао (40 граммов).
Приготовление
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