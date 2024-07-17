Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Красноярске научились перерабатывать рыбные отходы в биоразлагаемый пластик
Бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 выходит на всех платформах 6 сентября
Телеведущая Елена Летучая заявила, что смогла бы простить измену
Методы омоложения: что действительно работает
Эксперт перечислил преимущества бега
Психолог Бахтеева: сутки на даче сравнимы с психотерапией
Как мелкие нарушения могут привести к лишению водительских прав
Эксперт рассказала, как получить компенсацию за ущерб от погодных катаклизмов
Бэтмобиль и диван из сериала "Друзья" стали жертвой пожара в Бразилии
Почему рвутся блины: секрет успеха

Стало известно, почему рвутся блины

0:48
Еда

Важно помнить, что правильно приготовленные блины не должны рваться.

Стало известно, почему рвутся блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara

Если такое происходит, необходимо объективно оценить выбранный рецепт.

Основные причины включают в себя:

  • Сковородка: Важно выбирать качественную посуду. Низкокачественная сковородка может приводить к прилипанию теста и разрывам.
  • Нетерпеливость: Тесто для блинов требует времени на "отдых" перед жаркой. Оптимальное время ожидания около сорока минут.
  • Ошибка с количеством сахара: Важно не игнорировать этот ингредиент, но и не переусердствовать. Рекомендуется добавлять не более двух ложек сахара на стандартную порцию теста.

При соблюдении этих рекомендаций блины получатся качественными и не будут рваться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Профессии, связанные с публичностью, в наше время стали крайне опасными Анна Яковлева Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Последние материалы
Бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 выходит на всех платформах 6 сентября
Телеведущая Елена Летучая заявила, что смогла бы простить измену
Методы омоложения: что действительно работает
Эксперт перечислил преимущества бега
Психолог Бахтеева: сутки на даче сравнимы с психотерапией
Как мелкие нарушения могут привести к лишению водительских прав
Цены на золото опять бьют рекорды. И будут бить дальше
Эксперт рассказала, как получить компенсацию за ущерб от погодных катаклизмов
Бэтмобиль и диван из сериала "Друзья" стали жертвой пожара в Бразилии
Цены на нефть снижаются на фоне экономических данных из Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников