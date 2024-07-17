Секреты приготовления сочной и вкусной кукурузы

Как приготовить сочную кукурузу

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукуруза — непременный атрибут лета. И взрослые, и дети любят полакомиться этим злаком. Однако есть несколько секретов в приготовлении початков. Если их знать, то кукуруза непременно получится более сочной и вкусной.

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1. Для начала следует обратить внимание на внешний вид кукурузы. Хороший початок всегда спрятан в зелёных и свежих листьях. Цвет самой кукурузы должен быть молочно-жёлтым. Это говорит о том, что она молодая.

2. Кукурузу перед приготовлением следует очистить от листьев. Верхние можно выбросить, а внутренние оставить. Их необходимо уложить на дно кастрюли, чтобы они полностью его покрыли. Благодаря этому действию кукуруза получится более ароматной.

3. Варить початки лучше всего в несолёной воде. Соль придаёт зёрнам жёсткости. Тем не менее, если кукуруза не молодая, то можно добавить в воду немного пищевой соды. Благодаря этому зёрна станут мягче и сочнее.