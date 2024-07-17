Секреты приготовления сочной и вкусной кукурузы

Кукуруза — непременный атрибут лета. И взрослые, и дети любят полакомиться этим злаком. Однако есть несколько секретов в приготовлении початков. Если их знать, то кукуруза непременно получится более сочной и вкусной.
1. Для начала следует обратить внимание на внешний вид кукурузы. Хороший початок всегда спрятан в зелёных и свежих листьях. Цвет самой кукурузы должен быть молочно-жёлтым. Это говорит о том, что она молодая.
2. Кукурузу перед приготовлением следует очистить от листьев. Верхние можно выбросить, а внутренние оставить. Их необходимо уложить на дно кастрюли, чтобы они полностью его покрыли. Благодаря этому действию кукуруза получится более ароматной.
3. Варить початки лучше всего в несолёной воде. Соль придаёт зёрнам жёсткости. Тем не менее, если кукуруза не молодая, то можно добавить в воду немного пищевой соды. Благодаря этому зёрна станут мягче и сочнее.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.