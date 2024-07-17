Готовим холодный суп-пюре из авокадо в летнюю жару

Представляем вашему вниманию рецепт холодного супа-пюре из авокадо. Блюдо прекрасно подойдёт для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать этот вкуснейший суп-пюре.
1. Авокадо крупно нарезать. Аналогично поступить с огурцом и болгарским перцем.
2. Мелко нарезать зубчики чеснока.
3. Поместить упомянутые ингредиенты в блендер. Добавить куриный бульон и сок лимона. Взбить до однородной массы. Посолить по вкусу.
4. Перелить жидкость в ёмкость и поместить в холодильник примерно на час. Суп готов! При желании можно украсить блюдо листиками мяты. Кроме того, в суп можно добавить мелко нарезанный зелёный лук.
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