Готовим холодный суп-пюре из авокадо в летнюю жару

Рецепт холодного супа-пюре из авокадо

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт холодного супа-пюре из авокадо. Блюдо прекрасно подойдёт для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать этот вкуснейший суп-пюре.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Болгарский перец — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Куриный бульон — 4 чашки

Чеснок — 2 зубчика

Сок лимона — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Авокадо крупно нарезать. Аналогично поступить с огурцом и болгарским перцем.

2. Мелко нарезать зубчики чеснока.

3. Поместить упомянутые ингредиенты в блендер. Добавить куриный бульон и сок лимона. Взбить до однородной массы. Посолить по вкусу.

4. Перелить жидкость в ёмкость и поместить в холодильник примерно на час. Суп готов! При желании можно украсить блюдо листиками мяты. Кроме того, в суп можно добавить мелко нарезанный зелёный лук.