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Готовим холодный суп-пюре из авокадо в летнюю жару

Рецепт холодного супа-пюре из авокадо

1:05
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт холодного супа-пюре из авокадо. Блюдо прекрасно подойдёт для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать этот вкуснейший суп-пюре.

Рецепт холодного супа-пюре из авокадо
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Куриный бульон — 4 чашки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сок лимона — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Авокадо крупно нарезать. Аналогично поступить с огурцом и болгарским перцем.

2. Мелко нарезать зубчики чеснока.

3. Поместить упомянутые ингредиенты в блендер. Добавить куриный бульон и сок лимона. Взбить до однородной массы. Посолить по вкусу.

4. Перелить жидкость в ёмкость и поместить в холодильник примерно на час. Суп готов! При желании можно украсить блюдо листиками мяты. Кроме того, в суп можно добавить мелко нарезанный зелёный лук.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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