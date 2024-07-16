ПП-конфеты из кэроба, фиников и кокоса: полезное лакомство без единого грамма сахара

ПП-конфеты из плодов рожкового дерева (кэроба) и фиников, без капли сахара, не только очень вкусны, но и способны подарить вам заряд энергии во время поездки или долгой прогулки. Рассказываем, как приготовить трендовое лакомство из доступных и полезных продуктов.
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Ингредиенты:
Кокосовая стружка — 100 г.
Финики — 100 г.
Вода — 4 ст. л.
Порошок кэроба — 3 ст. л.
Приготовление:
Из фиников удалите косточки. Нарежьте крупными кусочками.
Финики и кокосовую стружку измельчите в блендере до однородности.
Добавьте порошок кэроба и ещё раз измельчите.
Добавьте в массу воду и взбейте в последний раз.
Руками сформируйте конфеты желаемой формы, обваляйте в кэробе.