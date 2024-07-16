ПП-конфеты из кэроба, фиников и кокоса: полезное лакомство без единого грамма сахара

Приготовьте полезные и вкусные конфеты из фиников, кэроба и кокоса

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

ПП-конфеты из плодов рожкового дерева (кэроба) и фиников, без капли сахара, не только очень вкусны, но и способны подарить вам заряд энергии во время поездки или долгой прогулки. Рассказываем, как приготовить трендовое лакомство из доступных и полезных продуктов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Кокосовая стружка — 100 г.

Финики — 100 г.

Вода — 4 ст. л.

Порошок кэроба — 3 ст. л.

Приготовление:

Из фиников удалите косточки. Нарежьте крупными кусочками. Финики и кокосовую стружку измельчите в блендере до однородности. Добавьте порошок кэроба и ещё раз измельчите. Добавьте в массу воду и взбейте в последний раз. Руками сформируйте конфеты желаемой формы, обваляйте в кэробе.

Приятного чаепития!