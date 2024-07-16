Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как питание влияет на здоровье кожи и как его изменить для борьбы с акне
Россиянка разочаровалась от поездки в США
INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет
Marvel Studios: супергеройское кино — это развлечение, а не жанр
В Steam начался фестиваль файтингов со скидками
Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов
Как в 10 раз увеличить урожай малины
Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"
Россия увеличила экспорт газа в Китай
Холодный сорбет из арбуза и лайма: освежающий низкокалорийный десерт без молока и яиц

Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару

1:08
Еда

Сорбет — традиционное восточное лакомство, которое прекрасно охлаждает в жару и освежает вкусовые рецепторы после сытного обеда или ужина. Готовить его легко и просто: понадобятся только мякоть спелого арбуза, сок лайма, вода и сахар. Вооружаемся блендером — и вперёд!

Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару
Фото: Adobe Stock by bit24, PDM

Ингредиенты:

  • Сахар — 1/2 стакана.
  • Вода — 3/4 стакана.
  • Сок лайма — 2 столовые ложки.
  • Мякоть спелого арбуза — 6 стаканов.
  • Мята свежая — для подачи.

Приготовление:

  1. В сотейнике смешайте сахар и воду, доведите до кипения и варите, помешивая, 5 минут. Снимите посуду с огня и охладите до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник.
  2. В блендере взбейте в однородную массу мякоть арбуза и сок лайма. Процедите через сито, отжимая сок.
  3. Влейте в массу охлаждённый сахарный сироп, перемешайте.

Готовый сорбет разложите в креманки и украсьте свежими листьями мяты. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев Трамп ещё со времён первого президентского срока точит зуб на Китай Дмитрий Плотников При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет
Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару
Marvel Studios: супергеройское кино — это развлечение, а не жанр
В Steam начался фестиваль файтингов со скидками
В Германии удивились отсутствию коллапса экономики России
Избыток влаги и дефицит кальция приводят к сбросу завязей у томатов
Как в 10 раз увеличить урожай малины
Рузиль Минекаев показал своего сына Рэмиля: "Любимые"
Россия увеличила экспорт газа в Китай
Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки аллергии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников