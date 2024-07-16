Холодный сорбет из арбуза и лайма: освежающий низкокалорийный десерт без молока и яиц

Сорбет — традиционное восточное лакомство, которое прекрасно охлаждает в жару и освежает вкусовые рецепторы после сытного обеда или ужина. Готовить его легко и просто: понадобятся только мякоть спелого арбуза, сок лайма, вода и сахар. Вооружаемся блендером — и вперёд!
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Ингредиенты:
Сахар — 1/2 стакана.
Вода — 3/4 стакана.
Сок лайма — 2 столовые ложки.
Мякоть спелого арбуза — 6 стаканов.
Мята свежая — для подачи.
Приготовление:
В сотейнике смешайте сахар и воду, доведите до кипения и варите, помешивая, 5 минут. Снимите посуду с огня и охладите до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник.
В блендере взбейте в однородную массу мякоть арбуза и сок лайма. Процедите через сито, отжимая сок.
Влейте в массу охлаждённый сахарный сироп, перемешайте.
Готовый сорбет разложите в креманки и украсьте свежими листьями мяты. Приятного аппетита!