Холодный сорбет из арбуза и лайма: освежающий низкокалорийный десерт без молока и яиц

Нежный сорбет из арбуза и сока лайма: прекрасно освежает в жару

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сорбет — традиционное восточное лакомство, которое прекрасно охлаждает в жару и освежает вкусовые рецепторы после сытного обеда или ужина. Готовить его легко и просто: понадобятся только мякоть спелого арбуза, сок лайма, вода и сахар. Вооружаемся блендером — и вперёд!

Фото: Adobe Stock by bit24, PDM

Ингредиенты:

Сахар — 1/2 стакана.

Вода — 3/4 стакана.

Сок лайма — 2 столовые ложки.

Мякоть спелого арбуза — 6 стаканов.

Мята свежая — для подачи.

Приготовление:

В сотейнике смешайте сахар и воду, доведите до кипения и варите, помешивая, 5 минут. Снимите посуду с огня и охладите до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник. В блендере взбейте в однородную массу мякоть арбуза и сок лайма. Процедите через сито, отжимая сок. Влейте в массу охлаждённый сахарный сироп, перемешайте.

Готовый сорбет разложите в креманки и украсьте свежими листьями мяты. Приятного аппетита!