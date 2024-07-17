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Как приготовить идеальную яичницу

"А вы точно сможете пожарить нормальную яичницу?": повар раскрыла 4 правила

1:51
Еда

На первый взгляд, приготовление яичницы кажется простейшей задачей. Однако, многие домашние повара уверены, что справляются с этим делом без проблем, не учитывая некоторые важные нюансы.

"А вы точно сможете пожарить нормальную яичницу?": повар раскрыла 4 правила
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Важные нюансы в приготовлении яичницы

Ошибки в процессе могут привести к неудачному результату: яичница может получиться невкусной или с неправильной консистенцией. Недожаренный белок, затвердевший или слишком растекшийся желток, отсутствие насыщенного вкуса – это частые проблемы. Знакомо? Тогда вам стоит узнать несколько правил для идеального приготовления яичницы!

Эксперт сетевого издания «Белновости» Юлия Архипова, кулинар и пекарь четвертого разряда, делится своими секретами.

Правильный выбор масла

Если вы привыкли готовить яичницу на подсолнечном масле, попробуйте сливочное. Оно придаст блюду более яркий вкус и аромат.

Разрезание белка

Разбив яйцо на сковороде и сохранив целостность желтка, необходимо разрезать белок. Сделайте надрезы в той части белка, которая ближе к желтку, чтобы он равномерно прожаривался. Это предотвратит подгорание краев и недожаренность в центре.

Не солить желток

Солить белок можно, но не желток. Посоленный желток теряет привлекательный вид. Лучше посолите сливочное масло заранее, тогда не потребуется дополнительно солить яичницу.

Приготовление на слабом огне

При сильном огне сливочное масло быстро сгорит, испортив вкус яичницы. Жарьте яйца на минимальном огне для достижения наилучшего результата.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете приготовить вкусную и аппетитную яичницу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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