Узнайте секреты вкусного чая: эксперт раскрывает неожиданные способы улучшить напиток

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Чай с молоком: секрет идеального напитка, который вы не знали

1:40
Еда

Чтобы чай был вкусным и при этом сохранял свои полезные свойства, важно знать, как и с чем его правильно пить.

Чай с молоком: секрет идеального напитка, который вы не знали
Фото: Pexels by Cup of Couple, CC0

Некоторые полезные советы по этому вопросу дала Юлия Архипова, повар и эксперт сетевого издания "БелНовости".

Чай с сахаром

Немного сахара в чае улучшает его вкус. Однако чрезмерное количество сахара приводит к снижению уровня витамина В1 в организме, что доказано научными исследованиями. Поэтому лучше использовать небольшое количество сахара или заменить его мёдом.

Чай с молоком

Чай с молоком — это питательный и легкоусвояемый напиток. Молоко отлично сочетается с любыми видами и сортами чая.

Чай с лимоном

Чай с лимоном — один из самых популярных напитков. Лимон и другие цитрусовые усиливают целебные и питательные свойства чая. Правда, при этом изменяется вкус и цвет напитка — он становится светлее, но крепость чая остаётся неизменной.

Чай с шоколадом

Любителям пить чай с шоколадом или конфетами стоит употреблять их вприкуску, то есть сначала съедать сладость, а потом пить чай. Это позволит лучше почувствовать вкус и аромат чая, которые иначе будут заглушены сладостями.

Чай с печеньем, тортом, пирожным

Горячий чай помогает переваривать выпечку и немного повышает её питательность. Однако вкусовые качества самого чая при этом снижаются. Если хочется выпить чай с пирожным или тортом, то лучше выбирать крепкий и горячий чай.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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