Узнайте секреты вкусного чая: эксперт раскрывает неожиданные способы улучшить напиток

Чтобы чай был вкусным и при этом сохранял свои полезные свойства, важно знать, как и с чем его правильно пить.
Некоторые полезные советы по этому вопросу дала Юлия Архипова, повар и эксперт сетевого издания "БелНовости".
Чай с сахаром
Немного сахара в чае улучшает его вкус. Однако чрезмерное количество сахара приводит к снижению уровня витамина В1 в организме, что доказано научными исследованиями. Поэтому лучше использовать небольшое количество сахара или заменить его мёдом.
Чай с молоком
Чай с молоком — это питательный и легкоусвояемый напиток. Молоко отлично сочетается с любыми видами и сортами чая.
Чай с лимоном
Чай с лимоном — один из самых популярных напитков. Лимон и другие цитрусовые усиливают целебные и питательные свойства чая. Правда, при этом изменяется вкус и цвет напитка — он становится светлее, но крепость чая остаётся неизменной.
Чай с шоколадом
Любителям пить чай с шоколадом или конфетами стоит употреблять их вприкуску, то есть сначала съедать сладость, а потом пить чай. Это позволит лучше почувствовать вкус и аромат чая, которые иначе будут заглушены сладостями.
Чай с печеньем, тортом, пирожным
Горячий чай помогает переваривать выпечку и немного повышает её питательность. Однако вкусовые качества самого чая при этом снижаются. Если хочется выпить чай с пирожным или тортом, то лучше выбирать крепкий и горячий чай.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.