Невероятно вкусные малосольные огурцы на минералке — простой рецепт от эксперта

Малосольные огурцы — это первая заготовка, которую делают практически все хозяйки из нового урожая.
Существует множество рецептов, позволяющих быстро и легко приготовить эти огурцы.
Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, эксперт сетевого издания "БелНовости", поделилась рецептом малосольных огурцов на минералке.
Для приготовления понадобятся:
Способ приготовления:
Огурцы будут готовы через сутки. Приятного аппетита!
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.