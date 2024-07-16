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Невероятно вкусные малосольные огурцы на минералке — простой рецепт от эксперта

Как сделать малосольные огурцы на минералке: можно есть уже на следующие сутки

1:01
Еда

Малосольные огурцы — это первая заготовка, которую делают практически все хозяйки из нового урожая.

Как сделать малосольные огурцы на минералке: можно есть уже на следующие сутки
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Существует множество рецептов, позволяющих быстро и легко приготовить эти огурцы.

Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, эксперт сетевого издания "БелНовости", поделилась рецептом малосольных огурцов на минералке.

Для приготовления понадобятся:

  • огурцы — 13-15 шт.;
  • минеральная вода — 1 л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 1 ст. л.;
  • укроп по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свежие некрупные огурцы вымойте и залейте холодной водой в миске.
  2. Сложите огурцы в банку, не обрезая кончики, добавьте чеснок и укроп.
  3. Добавьте соль и залейте огурцы минеральной водой.
  4. Укройте горлышко банки пищевой пленкой и уберите в холодильник на сутки.

Огурцы будут готовы через сутки. Приятного аппетита!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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