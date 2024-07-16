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Эти люди должны есть блины чаще: 5 убедительных причин включить их в рацион

Чем так полезны блины и почему их стоит чаще есть

2:29
Еда

Блины — один из самых любимых и популярных завтраков во многих странах. Но мало кто знает, что этот простой в приготовлении продукт на самом деле обладает целым рядом ценных свойств. Так кому же особенно полезно чаще включать блины в свой рацион?

Чем так полезны блины и почему их стоит чаще есть
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara

Студенты и школьники

Блины — отличный источник энергии и быстрых углеводов, которые необходимы для поддержания высокой умственной и физической работоспособности. Они также содержат комплекс витаминов группы B, помогающих восстанавливать силы после умственного или физического напряжения.

Беременные женщины

Во время беременности потребность в основных питательных веществах, особенно в железе, кальции и фолиевой кислоте, возрастает. Блины, приготовленные из цельнозерновой муки, могут частично покрыть эти потребности. Они также помогают пополнить энергетический запас будущей матери.

Пожилые люди

С возрастом организм становится более уязвим, поэтому пожилым людям важно получать достаточное количество протеина, клетчатки, витаминов и минералов. Блины отлично справляются с этой задачей, к тому же они обладают сбалансированным составом питательных веществ.

Спортсмены

Активные физические нагрузки требуют усиленного поступления энергии в организм. Блины, богатые углеводами и белками, помогают спортсменам восполнять энергетические затраты и восстанавливать мышцы. Они также содержат ряд микроэлементов, важных для поддержания физической формы.

Люди, соблюдающие диету

Блины из цельнозерновой муки с низким содержанием жира — идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом. Их можно готовить с овощными и творожными начинками, это позволит удовлетворить чувство голода и получить пользу для здоровья.

Иммунная система и обмен веществ

Цельнозерновые блины богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ. Они также содержат полезные микроэлементы, способствующие укреплению иммунитета.

Как видим, блины — это не просто вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Его регулярное включение в рацион особенно актуально для представителей вышеперечисленных групп, которые могут получить от него дополнительную пользу для здоровья и самочувствия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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