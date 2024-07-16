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Освежитесь по-новому: вкуснейший холодный суп, который лучше окрошки

Не только окрошка: рецепт вкуснейшего холодного супа, который поможет пережить жару

1:43
Еда

Вряд ли кто-то из нас захочет съесть что-то тяжелое и горячее, когда на улице пекло. Поэтому летом многие предпочитают старую добрую окрошку. Но если она вам уже надоела, то следуйте совету повара Юлии Архиповой из сетевого издания "БелНовости" и приготовьте испанский гаспачо — идеальное блюдо для жаркого летнего дня.

Не только окрошка: рецепт вкуснейшего холодного супа, который поможет пережить жару
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для этого вам понадобятся следующие продукты:

  • 1 кг помидоров;
  • 1 большой огурец;
  • 2 болгарских перца (красный и зеленый);
  • 1/3 стакана свежевыжатого апельсинового сока;
  • 1 маленькая красная луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
  • 1/4 стакана оливкового масла;
  • 1/4 чайной ложки соли;
  • 1/4 чайной ложки черного перца;
  • 1/4 стакана свежего базилика.

Не беспокойтесь о длинном списке ингредиентов — процесс приготовления займет у вас не более получаса.

Сначала снимите кожицу с помидоров: сделайте на них крестообразные надрезы и опустите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду — это облегчит снятие кожицы.

Нарежьте помидоры на кусочки, очистите огурец от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Точно так же нарежьте перец, а лук и чеснок измельчите.

Все нарезанные овощи вместе с уксусом, оливковым маслом, солью, перцем, апельсиновым соком и базиликом взбейте в блендере до однородной массы.

Перелейте суп в большую миску и охладите его в холодильнике. Перед подачей попробуйте блюдо и, если нужно, добавьте еще соли или перца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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