Освежитесь по-новому: вкуснейший холодный суп, который лучше окрошки

Вряд ли кто-то из нас захочет съесть что-то тяжелое и горячее, когда на улице пекло. Поэтому летом многие предпочитают старую добрую окрошку. Но если она вам уже надоела, то следуйте совету повара Юлии Архиповой из сетевого издания "БелНовости" и приготовьте испанский гаспачо — идеальное блюдо для жаркого летнего дня.
Для этого вам понадобятся следующие продукты:
Не беспокойтесь о длинном списке ингредиентов — процесс приготовления займет у вас не более получаса.
Сначала снимите кожицу с помидоров: сделайте на них крестообразные надрезы и опустите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду — это облегчит снятие кожицы.
Нарежьте помидоры на кусочки, очистите огурец от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Точно так же нарежьте перец, а лук и чеснок измельчите.
Все нарезанные овощи вместе с уксусом, оливковым маслом, солью, перцем, апельсиновым соком и базиликом взбейте в блендере до однородной массы.
Перелейте суп в большую миску и охладите его в холодильнике. Перед подачей попробуйте блюдо и, если нужно, добавьте еще соли или перца.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.