Освежитесь по-новому: вкуснейший холодный суп, который лучше окрошки

Не только окрошка: рецепт вкуснейшего холодного супа, который поможет пережить жару

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Вряд ли кто-то из нас захочет съесть что-то тяжелое и горячее, когда на улице пекло. Поэтому летом многие предпочитают старую добрую окрошку. Но если она вам уже надоела, то следуйте совету повара Юлии Архиповой из сетевого издания "БелНовости" и приготовьте испанский гаспачо — идеальное блюдо для жаркого летнего дня.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для этого вам понадобятся следующие продукты:

1 кг помидоров;

1 большой огурец;

2 болгарских перца (красный и зеленый);

1/3 стакана свежевыжатого апельсинового сока;

1 маленькая красная луковица;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1/4 стакана оливкового масла;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 стакана свежего базилика.

Не беспокойтесь о длинном списке ингредиентов — процесс приготовления займет у вас не более получаса.

Сначала снимите кожицу с помидоров: сделайте на них крестообразные надрезы и опустите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду — это облегчит снятие кожицы.

Нарежьте помидоры на кусочки, очистите огурец от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Точно так же нарежьте перец, а лук и чеснок измельчите.

Все нарезанные овощи вместе с уксусом, оливковым маслом, солью, перцем, апельсиновым соком и базиликом взбейте в блендере до однородной массы.

Перелейте суп в большую миску и охладите его в холодильнике. Перед подачей попробуйте блюдо и, если нужно, добавьте еще соли или перца.