Эти люди должны есть блины чаще: 5 убедительных причин включить их в рацион

Эти люди должны есть блины чаще

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — один из самых любимых и популярных завтраков во многих странах. Но мало кто знает, что этот простой в приготовлении продукт на самом деле обладает целым рядом ценных свойств. Так кому же особенно полезно чаще включать блины в свой рацион?

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara

Студенты и школьники

Блины — отличный источник энергии и быстрых углеводов, которые необходимы для поддержания высокой умственной и физической работоспособности. Они также содержат комплекс витаминов группы B, помогающих восстанавливать силы после умственного или физического напряжения.

Беременные женщины

Во время беременности потребность в основных питательных веществах, особенно в железе, кальции и фолиевой кислоте, возрастает. Блины, приготовленные из цельнозерновой муки, могут частично покрыть эти потребности. Они также помогают пополнить энергетический запас будущей матери.

Пожилые люди

С возрастом организм становится более уязвим, поэтому пожилым людям важно получать достаточное количество протеина, клетчатки, витаминов и минералов. Блины отлично справляются с этой задачей, к тому же они обладают сбалансированным составом питательных веществ.

Спортсмены

Активные физические нагрузки требуют усиленного поступления энергии в организм. Блины, богатые углеводами и белками, помогают спортсменам восполнять энергетические затраты и восстанавливать мышцы. Они также содержат ряд микроэлементов, важных для поддержания физической формы.

Люди, соблюдающие диету

Блины из цельнозерновой муки с низким содержанием жира — идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом. Их можно готовить с овощными и творожными начинками, это позволит удовлетворить чувство голода и получить пользу для здоровья.

Иммунная система и обмен веществ

Цельнозерновые блины богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ. Они также содержат полезные микроэлементы, способствующие укреплению иммунитета.

Как видим, блины — это не просто вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Его регулярное включение в рацион особенно актуально для представителей вышеперечисленных групп, которые могут получить от него дополнительную пользу для здоровья и самочувствия.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. == Литература == Похлёбкин В. В. Блины // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 36. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Сокольский И. «У них на масленице жирной водились русские блины» // Наука и жизнь : журнал. — 2014. — Вып. 2. — С. 108—113. — ISSN 0028-1263.