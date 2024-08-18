Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NatComms: мощное землетрясение пустило Ганг по новому руслу 2,5 тыс. лет назад
Какая диета помогает при акне
В Германии выступили против возобновления закупок нефти из РФ
Как и почему бензин в СССР окрашивали в разные цвета
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух разрешила есть малину с личинками
Назван итальянский город, где туристам не рады
Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру признаны устаревшими
Как избежать штрафа за блокировку движения на перекрестке: полезные советы
Гривач: ЕС может искать пути восстановления транзита газа из России

Эти люди должны есть блины чаще: 5 убедительных причин включить их в рацион

Эти люди должны есть блины чаще
2:29
Еда

Блины — один из самых любимых и популярных завтраков во многих странах. Но мало кто знает, что этот простой в приготовлении продукт на самом деле обладает целым рядом ценных свойств. Так кому же особенно полезно чаще включать блины в свой рацион?

Эти люди должны есть блины чаще
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara

Студенты и школьники

Блины — отличный источник энергии и быстрых углеводов, которые необходимы для поддержания высокой умственной и физической работоспособности. Они также содержат комплекс витаминов группы B, помогающих восстанавливать силы после умственного или физического напряжения.

Беременные женщины

Во время беременности потребность в основных питательных веществах, особенно в железе, кальции и фолиевой кислоте, возрастает. Блины, приготовленные из цельнозерновой муки, могут частично покрыть эти потребности. Они также помогают пополнить энергетический запас будущей матери.

Пожилые люди

С возрастом организм становится более уязвим, поэтому пожилым людям важно получать достаточное количество протеина, клетчатки, витаминов и минералов. Блины отлично справляются с этой задачей, к тому же они обладают сбалансированным составом питательных веществ.

Спортсмены

Активные физические нагрузки требуют усиленного поступления энергии в организм. Блины, богатые углеводами и белками, помогают спортсменам восполнять энергетические затраты и восстанавливать мышцы. Они также содержат ряд микроэлементов, важных для поддержания физической формы.

Люди, соблюдающие диету

Блины из цельнозерновой муки с низким содержанием жира — идеальный вариант для тех, кто следит за своим весом. Их можно готовить с овощными и творожными начинками, это позволит удовлетворить чувство голода и получить пользу для здоровья.

Иммунная система и обмен веществ

Цельнозерновые блины богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ. Они также содержат полезные микроэлементы, способствующие укреплению иммунитета.

Как видим, блины — это не просто вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Его регулярное включение в рацион особенно актуально для представителей вышеперечисленных групп, которые могут получить от него дополнительную пользу для здоровья и самочувствия.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. == Литература == Похлёбкин В. В. Блины // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 36. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Сокольский И. «У них на масленице жирной водились русские блины» // Наука и жизнь : журнал. — 2014. — Вып. 2. — С. 108—113. — ISSN 0028-1263.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Последние материалы
Как и почему бензин в СССР окрашивали в разные цвета
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух разрешила есть малину с личинками
Назван итальянский город, где туристам не рады
Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру признаны устаревшими
Как избежать штрафа за блокировку движения на перекрестке: полезные советы
Гривач: ЕС может искать пути восстановления транзита газа из России
Легендарный актёр Ален Делон скончался на 89-м году жизни
Российские войска начали штурм Торецка с трёх направлений
Абсурдистская комедия "Слухи" с Кейт Бланшетт выйдет в России 10 октября
Игрок ЦСКА Койта пообещал назвать своё животное в честь команды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.