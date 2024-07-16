Домашний хот-дог: вариации с начинкой и соусами можете выбирать по своему вкусу

Рецепт хот-дога в домашних условиях

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно приготовить вкусный хот-дог в домашних условиях.

Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Для этого на 2 порции вам понадобятся: 2 булочки для хот-дога, 2 сосиски, 20 г салата, 100 г помидоров, 100 г маринованных огурцов, 50 г кетчупа, 50 г майонез, 20 г горчицы.

Приготовление:

Сосиски отварить и слегка остудить.

Листья салата промыть и обсушить на бумажном полотенце.

Большой помидор нарезать тонкими полукольцами, если маленький — кружочками. Огурец — тонкими слайсами или кружочками.

Чтобы соусы было удобно распределять, можно использовать кондитерские мешки, отрезав у них кончик.

Булочки разогреть в микроволновке. Каждую разрезать по всей длине, немного не дорезая до нижней стороны, чтобы получился кармашек для начинки.

Разрез булочки слегка смазать майонезом.

Вложить в неё листья салата.

На одну половинку булочки с салатом выложить колечки помидоров, на вторую — маринованные огурцы.

В центр поместить сосиску.

Полить хот-дог кетчупом и горчицей по вкусу.

Приятного аппетита!