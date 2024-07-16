Домашний хот-дог: вариации с начинкой и соусами можете выбирать по своему вкусу
Рецепт хот-дога в домашних условиях
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Можно приготовить вкусный хот-дог в домашних условиях.
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0
Для этого на 2 порции вам понадобятся: 2 булочки для хот-дога, 2 сосиски, 20 г салата, 100 г помидоров, 100 г маринованных огурцов, 50 г кетчупа, 50 г майонез, 20 г горчицы.
Приготовление:
- Сосиски отварить и слегка остудить.
- Листья салата промыть и обсушить на бумажном полотенце.
- Большой помидор нарезать тонкими полукольцами, если маленький — кружочками. Огурец — тонкими слайсами или кружочками.
- Чтобы соусы было удобно распределять, можно использовать кондитерские мешки, отрезав у них кончик.
- Булочки разогреть в микроволновке. Каждую разрезать по всей длине, немного не дорезая до нижней стороны, чтобы получился кармашек для начинки.
- Разрез булочки слегка смазать майонезом.
- Вложить в неё листья салата.
- На одну половинку булочки с салатом выложить колечки помидоров, на вторую — маринованные огурцы.
- В центр поместить сосиску.
- Полить хот-дог кетчупом и горчицей по вкусу.
Приятного аппетита!
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру