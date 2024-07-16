Суп на основе йогурта и зелени обязательно должен быть в вашей копилке рецептов

Вкусный и ароматный летний суп с орешками и йогуртом

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Летний холодный суп, который можно быстро приготовить, используя йогурт или сметану.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Ингредиенты: 600 г натурального йогурта, 4 огурца, 50 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока, полпучка укропа, полпучка петрушки, 4 стебля зелёного лука, соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление: