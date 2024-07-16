Суп на основе йогурта и зелени обязательно должен быть в вашей копилке рецептов
Вкусный и ароматный летний суп с орешками и йогуртом
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Летний холодный суп, который можно быстро приготовить, используя йогурт или сметану.
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM
Ингредиенты: 600 г натурального йогурта, 4 огурца, 50 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока, полпучка укропа, полпучка петрушки, 4 стебля зелёного лука, соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
- Укроп и лук порезать и растолочь с солью. Петрушку нарезать, орехи порубить, чеснок натереть на мелкой тёрке.
- Огурцы натереть на тёрке. Всё соединить в чашке, добавить соль и перец по вкусу, перемешать. Дать настояться 10 минут.
- Залить йогуртом, снова перемешать и можно кушать.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру