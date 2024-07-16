Россиянам рассказали, как следует питаться в летнюю жару

Глава медицинского департамента сети KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская рассказала, как следует питаться в летнюю жару. Об этом она сообщила URA.RU.
По словам врача, в зной необходимо есть больше фруктов, овощей и ягод.
"В жару лучше сделать акцент на продуктах, богатых жидкостью: фруктах, ягодах, овощах. Они могут содержать до трети ежедневной нормы воды, нужной организму. Фрукты и овощи содержат также витамины и микроэлементы, присутствие которых важно для хорошего здоровья и самочувствия", — объяснила эксперт.
При этом Ольга Малиновская отметила, что от частого употребления мороженого, жареного мяса, копчёностей, бобовых и яиц стоит воздержаться.
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