Россиянам рассказали, как следует питаться в летнюю жару

Врач Малиновская: в жару следует есть больше овощей, фруктов и ягод

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Глава медицинского департамента сети KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская рассказала, как следует питаться в летнюю жару. Об этом она сообщила URA.RU.

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По словам врача, в зной необходимо есть больше фруктов, овощей и ягод.

"В жару лучше сделать акцент на продуктах, богатых жидкостью: фруктах, ягодах, овощах. Они могут содержать до трети ежедневной нормы воды, нужной организму. Фрукты и овощи содержат также витамины и микроэлементы, присутствие которых важно для хорошего здоровья и самочувствия", — объяснила эксперт.

При этом Ольга Малиновская отметила, что от частого употребления мороженого, жареного мяса, копчёностей, бобовых и яиц стоит воздержаться.

Ранее врач Екатерина Цимбалова назвала лучшие напитки в жару.