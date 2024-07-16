Картофель пай: рецепт быстрой хрустящей закуски

Картофель пай является хрустящей закуской, которую довольно просто приготовить. Кроме того, её можно использовать в качестве гарнира к самым разным блюдам. Рассказываем, как приготовить эту вкусную закуску.
1. Очистить картофель и натереть его соломкой.
2. Выложить картофель в дуршлаг и промыть.
3. На сковороду налить подсолнечное масло. Положить на неё картофель, посолить, а затем обжарить. Блюдо готово! Можно подавать на стол.
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