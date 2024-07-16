Секреты, как приготовить самые вкусные тефтели: ваша семья будет в восторге

Простой рецепт приготовления вкусных тефтелей

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то новое, попробуйте приготовить тефтели по этому рецепту!

Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Выбираем правильное мясо

Выберите мясной фарш из говядины, свинины. Вы также можете использовать курицу или индейку для более лёгкого варианта.

Добавьте ароматные ингредиенты

Добавьте панировочные сухари, измельчённый чеснок, нарезанный лук и специи. Не забудьте щепотку соли и перца.

Использование яиц

Разбейте одно или два яйца в смесь. Яйца помогают скрепить всё вместе и сделать тефтели сочными.

Перемешивание

Аккуратно перемешайте ингредиенты. Чрезмерное перемешивание может сделать тефтели жёсткими. Используйте руки, и ничего страшного, если смесь кажется немного липкой.

Катайте шарики одинакового размера

Убедитесь, что ваши тефтели примерно одинакового размера, чтобы они готовились равномерно. Маленькая ложка мороженого может помочь вам получить однородные порции.

Поджаривание

Перед тем как тушить в соусе, обжарьте тефтели на горячей сковороде. Это добавляет красивую корочку и дополнительный аромат.

Выберите способ приготовления

Вы можете закончить приготовление тефтелей в духовке, на плите. Просто выберите то, что проще всего для вас.

Экспериментируйте с соусами

Тушите тефтели во вкусном соусе. Это может быть классический томатный соус, кисло-сладкий или любой соус, который вам нравится.