Секреты, как приготовить самые вкусные тефтели: ваша семья будет в восторге

Если вы хотите приготовить что-то новое, попробуйте приготовить тефтели по этому рецепту!
Выберите мясной фарш из говядины, свинины. Вы также можете использовать курицу или индейку для более лёгкого варианта.
Добавьте панировочные сухари, измельчённый чеснок, нарезанный лук и специи. Не забудьте щепотку соли и перца.
Разбейте одно или два яйца в смесь. Яйца помогают скрепить всё вместе и сделать тефтели сочными.
Аккуратно перемешайте ингредиенты. Чрезмерное перемешивание может сделать тефтели жёсткими. Используйте руки, и ничего страшного, если смесь кажется немного липкой.
Убедитесь, что ваши тефтели примерно одинакового размера, чтобы они готовились равномерно. Маленькая ложка мороженого может помочь вам получить однородные порции.
Перед тем как тушить в соусе, обжарьте тефтели на горячей сковороде. Это добавляет красивую корочку и дополнительный аромат.
Вы можете закончить приготовление тефтелей в духовке, на плите. Просто выберите то, что проще всего для вас.
Тушите тефтели во вкусном соусе. Это может быть классический томатный соус, кисло-сладкий или любой соус, который вам нравится.
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