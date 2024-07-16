Какие продукты ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке: техника может сломаться

В микроволновке нельзя греть небольшие порции еды, и вот почему

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если разогревать в микроволновой печи всё подряд, то техника может со временем выйти из строя, так как есть одно правило, которое нужно обязательно соблюдать.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Итак, микроволновку ни в коем случае нельзя греть пустой. Это правило действует и для еды, которую кладут в печь в небольшом количестве. Поэтому, если положить в технику один бутерброд, то последствия могут быть такими же, как если бы вы запустили её пустой. Это же относится к разогреванию одного блинчика, сырника и так далее.

Сразу микроволновая печь не сломается, но если это делать часто, то техника со временем выйдет из строя. Чтобы этого избежать, вы можете использовать обычный стакан с водой.

Если вам нужно разогреть небольшую порцию еды, то поставьте в микроволновку рядом с едой стакан воды. Этот лайфхак поможет сохранить технику и её исправность.

Отметим, что мучные продукты вообще не рекомендуются к разогреванию в микроволновке. Они могут как размокнуть, если есть начинка, так и подсохнуть. К тому же вкус изделия будет меняться не в лучшую сторону.