Какие специи лучше всего подходят курице: тонкости кулинарии

Любой опытный кулинар знает, что специи способны сделать любое блюдо вкуснее и качественнее.
Пряности не только придают блюду волшебный аромат, но и обогащают его вкус.
Идеальными вариантами для запеченной курицы являются луковый порошок и гранулированный чеснок. Эти специи великолепно раскрывают вкус птицы, подчеркивая его достоинства.
Шалфей также прекрасно сочетается с курицей в духовке. Для достижения ресторанного качества блюда достаточно добавить совсем немного этой приправы.
Все виды перца подходят для запекания курицы. Любители острого могут добавить чили, кайенский перец или молотый халапеньо, а для более мягкого вкуса подойдут розовый, лимонный или белый перец.
Сушеный базилик также отлично гармонирует с запеченной курицей.
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