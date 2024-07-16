Какие специи лучше всего подходят курице: тонкости кулинарии

Эксперты назвали специи, которые лучше всего подходят к курице

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Любой опытный кулинар знает, что специи способны сделать любое блюдо вкуснее и качественнее.

Фото: commons.wikimedia.org by JIP, CC BY-SA 4.0

Пряности не только придают блюду волшебный аромат, но и обогащают его вкус.

Какие специи стоит использовать

Идеальными вариантами для запеченной курицы являются луковый порошок и гранулированный чеснок. Эти специи великолепно раскрывают вкус птицы, подчеркивая его достоинства.

Шалфей также прекрасно сочетается с курицей в духовке. Для достижения ресторанного качества блюда достаточно добавить совсем немного этой приправы.

Все виды перца подходят для запекания курицы. Любители острого могут добавить чили, кайенский перец или молотый халапеньо, а для более мягкого вкуса подойдут розовый, лимонный или белый перец.

Сушеный базилик также отлично гармонирует с запеченной курицей.