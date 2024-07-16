Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Металлический дизайн ногтей на короткие ногти
Эксперт Корнейчук опроверг риск самовоспламенения смартфона из-за жары
Московский суд вынес приговор по делу акушеров-гинекологов
Страховка для путешествий: что нужно знать, чтобы спасти деньги и здоровье
Вкусный и ароматный летний суп с орешками и йогуртом
Почему водителям не стоит заходить в патрульную машину
Особый механизм метаболической активности мышц может быть причиной долгой жизни акул
Стало известно, какие упражнения подходят для предплечий
Причины "аллергии" домашних питомцев на своих владельцев
Какие специи лучше всего подходят курице: тонкости кулинарии

Эксперты назвали специи, которые лучше всего подходят к курице

0:57
Еда

Любой опытный кулинар знает, что специи способны сделать любое блюдо вкуснее и качественнее.

Эксперты назвали специи, которые лучше всего подходят к курице
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, CC BY-SA 4.0

Пряности не только придают блюду волшебный аромат, но и обогащают его вкус.

Какие специи стоит использовать

Идеальными вариантами для запеченной курицы являются луковый порошок и гранулированный чеснок. Эти специи великолепно раскрывают вкус птицы, подчеркивая его достоинства.

Шалфей также прекрасно сочетается с курицей в духовке. Для достижения ресторанного качества блюда достаточно добавить совсем немного этой приправы.

Все виды перца подходят для запекания курицы. Любители острого могут добавить чили, кайенский перец или молотый халапеньо, а для более мягкого вкуса подойдут розовый, лимонный или белый перец.

Сушеный базилик также отлично гармонирует с запеченной курицей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами" Любовь Степушова Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Московский суд вынес приговор по делу акушеров-гинекологов
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами"
Страховка для путешествий: что нужно знать, чтобы спасти деньги и здоровье
Вкусный и ароматный летний суп с орешками и йогуртом
Почему водителям не стоит заходить в патрульную машину
Особый механизм метаболической активности мышц может быть причиной долгой жизни акул
Стало известно, какие упражнения подходят для предплечий
Причины "аллергии" домашних питомцев на своих владельцев
Тренер раскрыл секрет: как поддерживать форму, находясь в отпуске
Врач Терновой: хирургическим путём можно увеличить рост не более чем на 14 см
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников