Как приготовить летний соус на зиму: чудесный рецепт

Начался новый сезон заготовок на зиму, и мы рады поделиться с вами уникальным рецептом соуса, который готовится быстро и легко, всего за 5-7 минут.
Для приготовления этого соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления соуса просто поместите все подготовленные ингредиенты в блендер и измельчите их до получения однородной массы. Кинзу и соль рекомендуется добавлять в конце процесса. Дайте соусу чуть постоять, затем разлейте его по банкам и храните в холодильнике.
Этот соус может храниться в течение недели в холодильнике или замораживаться для более долгого хранения, чтобы в зимний период наслаждаться свежим летним вкусом и ароматом.
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