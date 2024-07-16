Как приготовить летний соус на зиму: чудесный рецепт

Домохозяйки поделились рецептом летнего соуса

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Начался новый сезон заготовок на зиму, и мы рады поделиться с вами уникальным рецептом соуса, который готовится быстро и легко, всего за 5-7 минут.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Для приготовления этого соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 луковица

2 острых зеленых перца

4 болгарских перца

4-6 помидоров

1 головка чеснока

1 пучок свежей кинзы

соль по вкусу

Для приготовления соуса просто поместите все подготовленные ингредиенты в блендер и измельчите их до получения однородной массы. Кинзу и соль рекомендуется добавлять в конце процесса. Дайте соусу чуть постоять, затем разлейте его по банкам и храните в холодильнике.

Этот соус может храниться в течение недели в холодильнике или замораживаться для более долгого хранения, чтобы в зимний период наслаждаться свежим летним вкусом и ароматом.