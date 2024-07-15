Профессиональный повар Иваненко поделилась рецептом проквашенных огурчиков

Повар Татьяна Иваненко поделилась секретами приготовления проквашенных огурцов.
Эксперт объяснила, что хозяйки начинают засаливать огурцы с середины июля. Она советует сначала проквашивать огурцы, чтобы избавиться от молочной кислоты. Это позволит избежать брожения в банках.
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Специалист рассказала, что для проквашивания огурцов их нужно выложить в большую открытую емкость, переслаивая овощи листьями смородины, вишни и хрена и чесноком
"Затем залейте огурцы водой, добавив на каждый литр воды две столовые ложки соли без верха. Примерно к концу третьего дня огурцы перебродят — они будут пускать пену, пузыриться, рассол помутнеет", — цитирует слова повара "Вечерняя Москва".
Иванченко отметила, ч то после того, как огурчики "успокоятся", их следует переложить в в холодную воду на несколько часов, чтобы они по максимуму отдали соль и кислоту.
Эксперт подчеркнула, что проквашенные огурцы подходят как для классического соления, так и для маринования.
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