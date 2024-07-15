Профессиональный повар Иваненко поделилась рецептом проквашенных огурчиков

Повар озвучила рецепт проквашенных огурцов

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Повар Татьяна Иваненко поделилась секретами приготовления проквашенных огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Эксперт объяснила, что хозяйки начинают засаливать огурцы с середины июля. Она советует сначала проквашивать огурцы, чтобы избавиться от молочной кислоты. Это позволит избежать брожения в банках.

Ранее приводился рецепт освежающего летнего томатного супа.

Специалист рассказала, что для проквашивания огурцов их нужно выложить в большую открытую емкость, переслаивая овощи листьями смородины, вишни и хрена и чесноком

"Затем залейте огурцы водой, добавив на каждый литр воды две столовые ложки соли без верха. Примерно к концу третьего дня огурцы перебродят — они будут пускать пену, пузыриться, рассол помутнеет", — цитирует слова повара "Вечерняя Москва".

Иванченко отметила, ч то после того, как огурчики "успокоятся", их следует переложить в в холодную воду на несколько часов, чтобы они по максимуму отдали соль и кислоту.

Эксперт подчеркнула, что проквашенные огурцы подходят как для классического соления, так и для маринования.