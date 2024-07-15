Вкуснейшие кабачковые оладьи с рикоттой: хрустящие снаружи и нежно-сливочные внутри

Кабачковые оладьи с рикоттой: вкусный и сытный завтрак за 20 минут

Кабачковые оладьи с творожным сыром рикотта отличаются необыкновенной нежностью и сливочным вкусом, который идеально сочетается с хрустящей румяной корочкой. Готовится такой вкусный завтрак не дольше 20 минут.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

свежий кабачок — один большой или два средних;

яйца — 2 шт.;

мука — 2-3 ст. л.;

сыр рикотта — 200 г;

масло растительное — 70 мл;

соль, перец по вкусу;

зелёный лук (по желанию) — несколько пёрышек;

сметана или чесночный соус для подачи.

Приготовление:

Кабачки помыть. Если кожа грубая — очистить, удалить семена. Натереть на крупной тёрке, переложить в глубокую миску, добавить соль и оставить на 10 минут, чтобы от мякоти отошёл сок. Отжать кабачковую массу руками. К кабачкам добавить яйца, мелко нарезанный лук и перец. Тщательно перемешать и добавить рикотту. Соединить с мукой. Консистенция теста должна быть как густая сметана. На сковороде разогреть масло. Столовой ложкой выложить оладьи. Обжарить с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Переложить оладьи на тарелку, посыпать зеленью. Подавать со сметаной или чесночным соусом.

Приятного аппетита!