Гренки с маслинами, помидорами и расплавленным сыром: вкусный завтрак в итальянском стиле

Итальянские гренки с маслинами, томатами и сыром за 10 минут

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Румяные гренки со свежими помидорами, маслинами и расплавленным сыром станут отличным дополнением к чашечке ароматного кофе и помогут зарядиться хорошим настроением на весь день. Приготовить закуску в итальянском стиле совсем несложно: понадобятся простые продукты и 10 минут времени.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Ваш любимый белый хлеб (тостовый, багет, чиабатта).

Свежие помидоры.

Маслины.

Сыр твёрдых сортов.

Оливковое масло.

Листья базилика.

Приготовление:

В сковороде разогрейте немного оливкового масла, обжарьте с двух сторон ломтики хлеба.

Уложите на гренки кусочки свежих томатов и нарезанные колечками маслины. Посыпьте сверху тёртым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне пару минут, пока сыр не расплавится.

Гренки выложите на тарелку и украсьте свежими листьями базилика.

Приятного аппетита!