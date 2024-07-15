Гренки с маслинами, помидорами и расплавленным сыром: вкусный завтрак в итальянском стиле

Румяные гренки со свежими помидорами, маслинами и расплавленным сыром станут отличным дополнением к чашечке ароматного кофе и помогут зарядиться хорошим настроением на весь день. Приготовить закуску в итальянском стиле совсем несложно: понадобятся простые продукты и 10 минут времени.
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Ингредиенты:
Ваш любимый белый хлеб (тостовый, багет, чиабатта).
Свежие помидоры.
Маслины.
Сыр твёрдых сортов.
Оливковое масло.
Листья базилика.
Приготовление:
В сковороде разогрейте немного оливкового масла, обжарьте с двух сторон ломтики хлеба.
Уложите на гренки кусочки свежих томатов и нарезанные колечками маслины. Посыпьте сверху тёртым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне пару минут, пока сыр не расплавится.
Гренки выложите на тарелку и украсьте свежими листьями базилика.