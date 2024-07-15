Простой и вкусный рецепт пиццы на сковороде

Отличный и вкусный завтрак из продуктов, которые всегда есть в холодильнике.
Продукты: 3 картофелины, 1 яйцо, 1/4 ч. л. соли, 80 г колбасы, 60 г сыра, половинка луковицы, 3 ст. л. томатного соуса.
Приготовление:
На крупной тёрке натрите картофель, отожмите от лишней жидкости. Добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
Выложите массу на сковороду и разровняйте её.
Обжарьте под крышкой на огне чуть ниже среднего около 10 минут.
Переверните при помощи плоской тарелки и жарьте без крышки ещё 10 минут.
Натрите на крупной тёрке сыр, нарежьте мелко колбасу и лук.
Смажьте картофельный круг томатным соусом, посыпьте луком, колбасой и сыром.
Обжарьте пиццу под крышкой ещё 5 минут.
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