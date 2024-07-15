Уверены ли вы в качестве еды на доставку: около 60% такой продукции лучше не есть

60% доставляемой готовой еды оказалось непригодно для употребления

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно данным, за год жители нашей страны потратили на фастфуд из доставок почти полтриллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но редко кто задумывался о качестве продуктов, используемых для приготовления еды на доставку. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Известия, более 60% доставляемой продукции оказалось непригодно для еды. В ходе исследования, проведённого Известиями в ряде продуктов были обнаружены бактерии кишечной палочки. А вот фастфуд от "Перекрестка", "Самоката", "Вкусвилла" и "Шоколадницы" экспертизу прошёл.

Результаты этого исследования направили производителям. Однако реакция некоторых из них вызвала недоумение, например, "Тануки" пригрозили судом, а "Яндекс.Лавка" решила отправить свои продукты на ещё на одну экспертизу.