Как приготовить потрясающий дальгона-кофе

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающего дальгона-кофе. Напиток обрёл популярность по всему миру после того, как актёр из Южной Кореи Чон Иль У попробовал его в прямом эфире на ТВ. Рассказываем, как приготовить этот вкусный кофе.
1. В миске смешать кофе, какао-порошок и сахар. Взбить венчиком, добавляя воду понемногу.
2. Налить молоко в стакан. Добавить в него кубики льда. Сверху положить несколько ложек кофейной массы. Напиток готов!
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.