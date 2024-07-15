Как приготовить потрясающий дальгона-кофе

Рецепт необычного напитка дальгона-кофе

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающего дальгона-кофе. Напиток обрёл популярность по всему миру после того, как актёр из Южной Кореи Чон Иль У попробовал его в прямом эфире на ТВ. Рассказываем, как приготовить этот вкусный кофе.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Растворимый кофе — 6 ст.л.

Вода — 90 мл

Какао-порошок — 1 ч.л.

Сахар — 6 ст.л.

Молоко — по вкусу

Лёд — по вкусу

Приготовление:

1. В миске смешать кофе, какао-порошок и сахар. Взбить венчиком, добавляя воду понемногу.

2. Налить молоко в стакан. Добавить в него кубики льда. Сверху положить несколько ложек кофейной массы. Напиток готов!