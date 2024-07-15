Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA показала фото озера Пауэлл из космоса
Против кариеса нужно использовать качественные зубные пасты и ополаскиватели
Новая игра Nagoshi Studio: популярные актеры и кинематографический подход
Велосипедистка из Египта отстранена от участия в Олимпиаде-2024
Турки теперь могут посещать близлежащие греческие острова по визе gate
HealthDay: новый анализ мочи выявит 80% раннего предрака шейки матки
Индийские компании привлекли рекордные $28 миллиардов в начале 2024 года
Как выбрать домкрат для автомобиля
Дерматолог Демьяненко: как предотвратить пигментацию и ожоги на коже летом
Просто и аккуратно: 2 лайфхака, как легко достать вишнёвую косточку

Топ-2 способа, как достать вишнёвую косточку

1:13
Еда

Если вы хотите испечь вишнёвый пирог или хотите дать ягоды своему ребёнку, но не хотите, чтобы он случайно съел вишнёвую косточку, лучше её удалить.

Топ-2 способа, как достать вишнёвую косточку
Фото: flickr.com by Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Сделать это не так уж и сложно, но удалить косточку аккуратно, не разбрызгивая вишнёвый сок по всей кухне, может быть непросто.

К счастью, есть несколько методов, которые могут помочь.

Соберите необходимые инструменты

Если у вас нет специализированного средства, предназначенного для удаления вишнёвых косточек, то вы можете использовать соломинку или небольшой нож для очистки овощей в качестве альтернативы.

Использование соломинки

Как вариант, можно использовать соломинку для удаления вишнёвых косточек. Держите вишню в одной руке концом плодоножки вверх. Вставьте соломинку в плодоножку ягоды, проталкивая её до тех пор, пока она не достигнет дна.

Использование скрепки

Подготовьте скрепку и помойте её. Вставьте один конец скрепки в плодоножку вишни, чтобы он находился вдоль косточки. Затем начните крутить скрепку вокруг косточки. Теперь потяните за плодоножку, чтобы достать косточку.


 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Российские войска берут под контроль город Макеевка Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Последние материалы
Как похудеть: эффективные способы для любого возраста и образа жизни
Топ-2 способа, как достать вишнёвую косточку
Оксана Самойлова оказалась на медицинской каталке после VK Fest
Самые привлекательные места Московской области
Виктория Боня и Александр Мясников выразили обеспокоенность за судьбу Трампа
Футболисты сборной Испании, обыграв команду англичан, стали чемпионами Евро-2024
В Google переносить фото и видео станет гораздо проще
Что можно посадить в июле
Роль Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя" мог сыграть Ролан Быков
Каша быстрого приготовления противопоказана худеющим и диабетикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников