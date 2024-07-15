Просто и аккуратно: 2 лайфхака, как легко достать вишнёвую косточку

Если вы хотите испечь вишнёвый пирог или хотите дать ягоды своему ребёнку, но не хотите, чтобы он случайно съел вишнёвую косточку, лучше её удалить.
Сделать это не так уж и сложно, но удалить косточку аккуратно, не разбрызгивая вишнёвый сок по всей кухне, может быть непросто.
К счастью, есть несколько методов, которые могут помочь.
Если у вас нет специализированного средства, предназначенного для удаления вишнёвых косточек, то вы можете использовать соломинку или небольшой нож для очистки овощей в качестве альтернативы.
Как вариант, можно использовать соломинку для удаления вишнёвых косточек. Держите вишню в одной руке концом плодоножки вверх. Вставьте соломинку в плодоножку ягоды, проталкивая её до тех пор, пока она не достигнет дна.
Подготовьте скрепку и помойте её. Вставьте один конец скрепки в плодоножку вишни, чтобы он находился вдоль косточки. Затем начните крутить скрепку вокруг косточки. Теперь потяните за плодоножку, чтобы достать косточку.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.