Просто и аккуратно: 2 лайфхака, как легко достать вишнёвую косточку

Топ-2 способа, как достать вишнёвую косточку

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите испечь вишнёвый пирог или хотите дать ягоды своему ребёнку, но не хотите, чтобы он случайно съел вишнёвую косточку, лучше её удалить.

Фото: flickr.com by Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Сделать это не так уж и сложно, но удалить косточку аккуратно, не разбрызгивая вишнёвый сок по всей кухне, может быть непросто.

К счастью, есть несколько методов, которые могут помочь.

Соберите необходимые инструменты

Если у вас нет специализированного средства, предназначенного для удаления вишнёвых косточек, то вы можете использовать соломинку или небольшой нож для очистки овощей в качестве альтернативы.

Использование соломинки

Как вариант, можно использовать соломинку для удаления вишнёвых косточек. Держите вишню в одной руке концом плодоножки вверх. Вставьте соломинку в плодоножку ягоды, проталкивая её до тех пор, пока она не достигнет дна.

Использование скрепки

Подготовьте скрепку и помойте её. Вставьте один конец скрепки в плодоножку вишни, чтобы он находился вдоль косточки. Затем начните крутить скрепку вокруг косточки. Теперь потяните за плодоножку, чтобы достать косточку.



