Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Инстасамка не попала в слова фонограммы во время выступления на VK Fest
Виктория Боня показала свои апартаменты в Монако
Как предотвратить потери урожая овощей из-за палящего солнца
Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост
Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года
Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей
Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"
Что приготовить на мангале кроме мяса: 7 годных идей для пикника

Что можно приготовить на мангале кроме шашлыка

4:38
Еда

Лето — время пикников, и непременно с мангалом, ведь ничто не сравнится с ароматом мяса, зажаренного на углях. Но даже самый сочный и нежный шашлык может когда-нибудь надоесть. А значит, самое время освоить новые рецепты и удивить друзей и близких оригинальными блюдами на мангале.

Что можно приготовить на мангале кроме шашлыка
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Маринованные шампиньоны

Смешайте 100 г сметаны, 100 г растопленного сливочного масла, несколько измельчённых зубчиков чеснока, соль, чёрный перец, паприку и кориандр. Залейте этим маринадом 1 кг шампиньонов и хорошо перемешайте. Оставьте на 2 часа в холодильнике, выньте за 15-20 минут до жарки. Если очень спешите, время маринования можно сократить до получаса.

Грибы насадите на шампуры или положите на решётку. Обжаривайте на огне 15-20 минут, переворачивая, до румяности.

Жареные мидии в вине

Мидии прекрасны тем, что их не нужно долго мариновать — достаточно 20-30 минут.

Замочите деревянные шпажки в холодной воде, чтобы они не сгорели на углях. 300 г мидий разморозьте, вымойте и обсушите. Добавьте к мидиям немного перца и соли, горсть свежей измельчённой зелени, 80 мл белого вина, 2 ст. л. лимонного сока. Перемешайте и оставьте мариноваться.

Нанизайте мидии на шпажки, уложите на решётку и обжаривайте 3-5 минут с каждой стороны, в процессе поливая маринадом.

Креветки с ананасами

Смешайте 100 г соуса терияки, 1 ст. л жареных семян кунжута. Консервированные ананасы нарежьте кусками. 1 кг королевских креветок очистите (хвостики можно оставить).

Нанизывайте на шпажки креветки, чередуя их с ананасами. Щедро смажьте шашлычки соусом. Обжаривайте на огне 8-10 минут до аппетитной корочки, периодически смазывая соусом.

Баклажаны в соусе барбекю

Очень вкусные и ароматные баклажаны в азиатском стиле.

Смешайте 2 ч. л. паприки, по 1 ч. л. сушёного лука и чеснока, добавьте чёрный перец и соль. Натрите этой смесью нарезанные кружочками баклажаны. Обжаривайте на шпажках или решётке около 5 минут. Переверните, смажьте соусом барбекю и жарьте ещё 5 минут. Переверните, смажьте соусом другую сторону и жарьте ещё 5 минут.

Фаршированные перцы с кукурузой и сыром

Начинку для этого блюда удобнее сделать дома. 200 г сыра натрите на крупной тёрке, 4 зубчика чеснока пропустите через пресс. Смешайте 100 мл оливкового масла, сыр, сушёный базилик, чеснок и 2 столовые ложки молотых грецких орехов.

Из двух болгарских перцев удалите семена, нарежьте кубиками и подрумяньте на оливковом масле на среднем огне. Добавьте банку консервированной кукурузы сырно-ореховую смесь. Готовьте ещё две-ри минуты.

Разрежьте поперёк 4 больших болгарских перца, выньте семена. Поджарьте их на решётке на мангале срезом вниз 2-5 минут. Переверните, положите внутрь начинку и посыпьте сверху тёртым сыром. Готовьте ещё 5 минут.

Картофель на шампурах со специями

Промойте некрупные картофелины, отварите их в мундире. Лучше немного недоварить — картошка дойдёт до готовности на мангале. Для маринада измельчите 3-4 зубчика чеснока, пучок петрушки, добавьте розмарин, орегано, паприку, тимьян, 100 мл оливкового масла, лимонный сок и 1 ст. л. горчицы.

Замаринуйте картошку на 1-2 часа. Насадите на шампуры и обжаривайте на углях до образования вкусной хрустящей корочки.

Кукуруза в остром соусе

Смешайте полстакана сладкого соуса чили, 3 ст. л. растопленного сливочного масла, немного любого острого соуса, 2 измельчённых зубчика чеснока, сок двух лаймов, соль и чёрный перец.

Початки кукурузы нарежьте крупно, смажьте полученным соусом. Готовьте 10-15 минут, периодически переворачивая и смазывая соусом.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Последние материалы
Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года
Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"
Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню
Борщ станет ещё вкуснее: вот что нужно сделать со сметаной
Google провело исследование о последствиях использования ИИ
Удлиняющая, объемная или подкручивающая: виды туши для разных типов ресниц
Умерла звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти: актриса долго боролась с онкологией
Врач Панова: рост психических расстройств в России обусловлен улучшением диагностики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников