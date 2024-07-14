Что приготовить на мангале кроме мяса: 7 годных идей для пикника

Что можно приготовить на мангале кроме шашлыка

4:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время пикников, и непременно с мангалом, ведь ничто не сравнится с ароматом мяса, зажаренного на углях. Но даже самый сочный и нежный шашлык может когда-нибудь надоесть. А значит, самое время освоить новые рецепты и удивить друзей и близких оригинальными блюдами на мангале.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Маринованные шампиньоны

Смешайте 100 г сметаны, 100 г растопленного сливочного масла, несколько измельчённых зубчиков чеснока, соль, чёрный перец, паприку и кориандр. Залейте этим маринадом 1 кг шампиньонов и хорошо перемешайте. Оставьте на 2 часа в холодильнике, выньте за 15-20 минут до жарки. Если очень спешите, время маринования можно сократить до получаса.

Грибы насадите на шампуры или положите на решётку. Обжаривайте на огне 15-20 минут, переворачивая, до румяности.

Жареные мидии в вине

Мидии прекрасны тем, что их не нужно долго мариновать — достаточно 20-30 минут.

Замочите деревянные шпажки в холодной воде, чтобы они не сгорели на углях. 300 г мидий разморозьте, вымойте и обсушите. Добавьте к мидиям немного перца и соли, горсть свежей измельчённой зелени, 80 мл белого вина, 2 ст. л. лимонного сока. Перемешайте и оставьте мариноваться.

Нанизайте мидии на шпажки, уложите на решётку и обжаривайте 3-5 минут с каждой стороны, в процессе поливая маринадом.

Креветки с ананасами

Смешайте 100 г соуса терияки, 1 ст. л жареных семян кунжута. Консервированные ананасы нарежьте кусками. 1 кг королевских креветок очистите (хвостики можно оставить).

Нанизывайте на шпажки креветки, чередуя их с ананасами. Щедро смажьте шашлычки соусом. Обжаривайте на огне 8-10 минут до аппетитной корочки, периодически смазывая соусом.

Баклажаны в соусе барбекю

Очень вкусные и ароматные баклажаны в азиатском стиле.

Смешайте 2 ч. л. паприки, по 1 ч. л. сушёного лука и чеснока, добавьте чёрный перец и соль. Натрите этой смесью нарезанные кружочками баклажаны. Обжаривайте на шпажках или решётке около 5 минут. Переверните, смажьте соусом барбекю и жарьте ещё 5 минут. Переверните, смажьте соусом другую сторону и жарьте ещё 5 минут.

Фаршированные перцы с кукурузой и сыром

Начинку для этого блюда удобнее сделать дома. 200 г сыра натрите на крупной тёрке, 4 зубчика чеснока пропустите через пресс. Смешайте 100 мл оливкового масла, сыр, сушёный базилик, чеснок и 2 столовые ложки молотых грецких орехов.

Из двух болгарских перцев удалите семена, нарежьте кубиками и подрумяньте на оливковом масле на среднем огне. Добавьте банку консервированной кукурузы сырно-ореховую смесь. Готовьте ещё две-ри минуты.

Разрежьте поперёк 4 больших болгарских перца, выньте семена. Поджарьте их на решётке на мангале срезом вниз 2-5 минут. Переверните, положите внутрь начинку и посыпьте сверху тёртым сыром. Готовьте ещё 5 минут.

Картофель на шампурах со специями

Промойте некрупные картофелины, отварите их в мундире. Лучше немного недоварить — картошка дойдёт до готовности на мангале. Для маринада измельчите 3-4 зубчика чеснока, пучок петрушки, добавьте розмарин, орегано, паприку, тимьян, 100 мл оливкового масла, лимонный сок и 1 ст. л. горчицы.

Замаринуйте картошку на 1-2 часа. Насадите на шампуры и обжаривайте на углях до образования вкусной хрустящей корочки.

Кукуруза в остром соусе

Смешайте полстакана сладкого соуса чили, 3 ст. л. растопленного сливочного масла, немного любого острого соуса, 2 измельчённых зубчика чеснока, сок двух лаймов, соль и чёрный перец.

Початки кукурузы нарежьте крупно, смажьте полученным соусом. Готовьте 10-15 минут, периодически переворачивая и смазывая соусом.