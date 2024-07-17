Секреты опытных хозяек: как без труда очистить яйца после варки, даже если они свежие

При варке яиц важно облегчить себе последующую очистку продукта. Многие сталкиваются с проблемой, когда белок слишком плотно прилегает к скорлупе, что делает очистку крайне сложной.
Однако есть простой метод, который позволяет легко очистить даже свежие домашние яйца, обычно вызывающие наибольшие трудности.
Секрет заключается в следующем:
Возьмите куриные яйца и определите их тупую часть.
Легонько стукните по ней. Не волнуйтесь, белок и желток не вытекут. Подождите, пока вода закипит.
Затем поместите яйца в кипящую воду. При желании добавьте немного соли.
Для магазинных яиц достаточно десяти минут варки, а для свежих домашних потребуется на пять минут больше.
После этого залейте яйца холодной водой, и очистка пройдёт без каких-либо сложностей.
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