Секреты опытных хозяек: как без труда очистить яйца после варки, даже если они свежие

Этот простой метод очистки яиц спасёт ваши нервы и время на кухне

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

При варке яиц важно облегчить себе последующую очистку продукта. Многие сталкиваются с проблемой, когда белок слишком плотно прилегает к скорлупе, что делает очистку крайне сложной.

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Однако есть простой метод, который позволяет легко очистить даже свежие домашние яйца, обычно вызывающие наибольшие трудности.

Секрет заключается в следующем:

Возьмите куриные яйца и определите их тупую часть.

Легонько стукните по ней. Не волнуйтесь, белок и желток не вытекут. Подождите, пока вода закипит.

Затем поместите яйца в кипящую воду. При желании добавьте немного соли.

Для магазинных яиц достаточно десяти минут варки, а для свежих домашних потребуется на пять минут больше.

После этого залейте яйца холодной водой, и очистка пройдёт без каких-либо сложностей.