Что делать, если мята заняла весь сад: пошаговый рецепт приготовления вкусного мятного варенья

Как приготовить самое ароматное мятное варенье: секретный рецепт хозяек

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда мята разрастается не только на своём участке, но и на прилегающей территории. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не расстраивайтесь — теперь у вас достаточно мяты, чтобы приготовить мятное варенье.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Вам понадобятся:

250 г листьев мяты;

2 лимона;

1 кг сахара;

0,5 л воды.

Приготовление:

Тщательно вымойте мяту и лимоны, затем измельчите их. Залейте полученную массу водой, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут. Снимите с огня и оставьте в прохладном месте на сутки. Через 24 часа процедите смесь, добавьте сахар и варите до загустения.

Храните варенье в закрытых банках и используйте его в коктейлях в качестве сиропа или добавляйте в освежающие летние напитки.