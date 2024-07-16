Что делать, если мята заняла весь сад: пошаговый рецепт приготовления вкусного мятного варенья

Иногда мята разрастается не только на своём участке, но и на прилегающей территории. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не расстраивайтесь — теперь у вас достаточно мяты, чтобы приготовить мятное варенье.
Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0
Вам понадобятся:
250 г листьев мяты;
2 лимона;
1 кг сахара;
0,5 л воды.
Приготовление:
Тщательно вымойте мяту и лимоны, затем измельчите их.
Залейте полученную массу водой, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
Снимите с огня и оставьте в прохладном месте на сутки.
Через 24 часа процедите смесь, добавьте сахар и варите до загустения.
Храните варенье в закрытых банках и используйте его в коктейлях в качестве сиропа или добавляйте в освежающие летние напитки.