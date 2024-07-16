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Что делать, если мята заняла весь сад: пошаговый рецепт приготовления вкусного мятного варенья

Как приготовить самое ароматное мятное варенье: секретный рецепт хозяек

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Еда

Иногда мята разрастается не только на своём участке, но и на прилегающей территории. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не расстраивайтесь — теперь у вас достаточно мяты, чтобы приготовить мятное варенье.

Как приготовить самое ароматное мятное варенье: секретный рецепт хозяек
Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Вам понадобятся:

  • 250 г листьев мяты;
  • 2 лимона;
  • 1 кг сахара;
  • 0,5 л воды.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте мяту и лимоны, затем измельчите их.
  2. Залейте полученную массу водой, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут.
  3. Снимите с огня и оставьте в прохладном месте на сутки.
  4. Через 24 часа процедите смесь, добавьте сахар и варите до загустения.

Храните варенье в закрытых банках и используйте его в коктейлях в качестве сиропа или добавляйте в освежающие летние напитки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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