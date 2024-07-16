Вкусный и простой рецепт творожной запеканки с белым шоколадом для завтрака

Быстрый рецепт творожной запеканки с белым шоколадом: вкусно и просто

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о завтраке из творога, многие вспоминают о сырниках, забывая о таком потрясающем блюде, как запеканка. Но не просто о творожной запеканке, а о запеканке с белым шоколадом.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Этот необычный ингредиент превращает запеканку в настоящий десерт, который порадует ваших близких.

Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:

350 г мягкого творога;

100 г белого шоколада;

100 мл сливок;

3 яйца;

50 г сахара;

3 столовые ложки молока;

2 столовые ложки муки.

Разбейте яйца в глубокую посуду и взбейте их. Затем добавьте сливки и хорошо перемешайте.

Белый шоколад нужно предварительно растопить на водяной бане, после чего добавить его к яично-сливочной смеси.

Когда всё хорошо перемешано, добавьте муку, смешанную с молоком.

Теперь соедините получившуюся смесь с творогом, выложите её в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.