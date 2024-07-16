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Вкусный и простой рецепт творожной запеканки с белым шоколадом для завтрака

Быстрый рецепт творожной запеканки с белым шоколадом: вкусно и просто

1:09
Еда

Когда речь заходит о завтраке из творога, многие вспоминают о сырниках, забывая о таком потрясающем блюде, как запеканка. Но не просто о творожной запеканке, а о запеканке с белым шоколадом.

Быстрый рецепт творожной запеканки с белым шоколадом: вкусно и просто
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Этот необычный ингредиент превращает запеканку в настоящий десерт, который порадует ваших близких.

Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 350 г мягкого творога;
  • 100 г белого шоколада;
  • 100 мл сливок;
  • 3 яйца;
  • 50 г сахара;
  • 3 столовые ложки молока;
  • 2 столовые ложки муки.

Разбейте яйца в глубокую посуду и взбейте их. Затем добавьте сливки и хорошо перемешайте.

Белый шоколад нужно предварительно растопить на водяной бане, после чего добавить его к яично-сливочной смеси.

Когда всё хорошо перемешано, добавьте муку, смешанную с молоком.

Теперь соедините получившуюся смесь с творогом, выложите её в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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