Вкусный и простой рецепт творожной запеканки с белым шоколадом для завтрака

Когда речь заходит о завтраке из творога, многие вспоминают о сырниках, забывая о таком потрясающем блюде, как запеканка. Но не просто о творожной запеканке, а о запеканке с белым шоколадом.
Этот необычный ингредиент превращает запеканку в настоящий десерт, который порадует ваших близких.
Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:
Разбейте яйца в глубокую посуду и взбейте их. Затем добавьте сливки и хорошо перемешайте.
Белый шоколад нужно предварительно растопить на водяной бане, после чего добавить его к яично-сливочной смеси.
Когда всё хорошо перемешано, добавьте муку, смешанную с молоком.
Теперь соедините получившуюся смесь с творогом, выложите её в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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