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Почему домашний квас не бродит: исправляем ошибки и спасаем напиток

Что делать, если домашний квас не бродит

4:20
Еда

Квас отличается капризным характером: если нарушить технологию приготовления, можно безнадёжно испортить напиток. Одна из самых частых неприятностей - квас никак не хочет бродить. Разберёмся, почему такое может быть.

Что делать, если домашний квас не бродит
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Общие ошибки в приготовлении кваса

  • Некачественные ингредиенты. Квас не терпит дешёвых, испорченных продуктов. Выбирайте только качественные компоненты - в конце концов, вы делаете это для себя любимых. Необязательно покупать всё самое дорогое - для отличного кваса подойдут продукты средней ценовой категории.
  • Не тот сорт хлеба. Основа кваса - дрожжи и хлеб. Последний важно выбирать правильно. Идеальный вариант - поджаренные в духовке сухари из ржаного хлеба, хорошо просушенные еа 200°С в течение 10 минут. Ни в коем случае не используйте горелые сухари, белый хлеб, хлеб со сдобными добавками и загустителями.
  • Неправильный температурный режим. Для брожения не подходит слишком низкая температура - начнут развиваться вредные микробы, и вместо кваса получится брага. Высокая температура опасна не меньше - она замедляет жизнедеятельность дрожжей и затрудняет процесс брожения.
  • Плохие дрожжи или их избыток. Квас нельзя делать квас со старыми, испорченными или просроченными дрожжами. Кроме того, важно использовать точное количество ингредиента, указанное в рецепте. Если дрожжей будет слишком много, у кваса будет густая пена и характерный дрожжевой запах - пить такой опасно для здоровья.
  • Неправильная температура воды. Слишком горячая убьёт живые дрожжи, а холодная - не сможет их активировать и запустить процесс брожения. Оптимальная — 30-36°C.

Если квас не бродит

Бывает так, что вы сделали всё строго по рецепту, а квас всё равно не бродит. Причин может быть три - дрожжи, закваска и вода.

Плохие дрожжи

Именно дрожжи отвечают за процесс брожения. Если квас не бродит, возможно, дело в неправильном выборе или неверном применении этого ингредиента.

Опытные квасники используют не сухие, а живые прессованные дрожжи. Качественный продукт должен иметь однородный серовато-бежевый оттенок и напоминать пластилин по консистенции. Если на поверхности палочки дрожжей есть вмятины, плесень, тёмные или сухие участки, она рассыпается или смазывается, как паста, такой продукт использовать нельзя.

Условия хранения дрожжей - это тоже важно. Выбирайте товар в дышащей упаковке, а вот от покупки герметично упакованного брикета лучше отказаться. И обязательно проверьте срок годности: на просроченных дрожжах квас не забродит.

Учитывая важную роль дрожжей, прежде чем готовить квас, рекомендуем их проверить. Для этого разведите небольшую часть палочки в стакане тёплой воды, добавьте сахар и выждите пару минут. Если пошли пузыри - значит всё в порядке, пошёл процесс брожения. Если образовалась пена, значит, дрожжи низкого качества.

Многократное применение закваски

Если квас раньше бродил, а потом вдруг перестал, возможно, вы исчерпали весь ресурс закваски. С каждым разом она теряет силу, и в конце концов процесс брожения просто не запустится. Если это произошло, не выливайте квас - добавьте в него свежую порцию дрожжей в пропорции 10 г на 3 л закваски.

Если вы используете бездрожжевую закваску, то учтите, что с ней брожение происходит дольше — 2-4 дня. 

Кипячёная вода

Она замедляет брожение. Для кваса лучше всего применять родниковую или отфильтрованную воду. Подойдёт и водопроводная, но её нужно предварительно немного отстоять.

И последнее: если вы готовите квас зимой, и он не бродит, возможно, напитку просто не хватает тепла. Чтобы активизировать процесс брожения, поставьте банку с квасом поближе к батарее. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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