Почему домашний квас не бродит: исправляем ошибки и спасаем напиток

Квас отличается капризным характером: если нарушить технологию приготовления, можно безнадёжно испортить напиток. Одна из самых частых неприятностей - квас никак не хочет бродить. Разберёмся, почему такое может быть.
Бывает так, что вы сделали всё строго по рецепту, а квас всё равно не бродит. Причин может быть три - дрожжи, закваска и вода.
Именно дрожжи отвечают за процесс брожения. Если квас не бродит, возможно, дело в неправильном выборе или неверном применении этого ингредиента.
Опытные квасники используют не сухие, а живые прессованные дрожжи. Качественный продукт должен иметь однородный серовато-бежевый оттенок и напоминать пластилин по консистенции. Если на поверхности палочки дрожжей есть вмятины, плесень, тёмные или сухие участки, она рассыпается или смазывается, как паста, такой продукт использовать нельзя.
Условия хранения дрожжей - это тоже важно. Выбирайте товар в дышащей упаковке, а вот от покупки герметично упакованного брикета лучше отказаться. И обязательно проверьте срок годности: на просроченных дрожжах квас не забродит.
Учитывая важную роль дрожжей, прежде чем готовить квас, рекомендуем их проверить. Для этого разведите небольшую часть палочки в стакане тёплой воды, добавьте сахар и выждите пару минут. Если пошли пузыри - значит всё в порядке, пошёл процесс брожения. Если образовалась пена, значит, дрожжи низкого качества.
Если квас раньше бродил, а потом вдруг перестал, возможно, вы исчерпали весь ресурс закваски. С каждым разом она теряет силу, и в конце концов процесс брожения просто не запустится. Если это произошло, не выливайте квас - добавьте в него свежую порцию дрожжей в пропорции 10 г на 3 л закваски.
Если вы используете бездрожжевую закваску, то учтите, что с ней брожение происходит дольше — 2-4 дня.
Она замедляет брожение. Для кваса лучше всего применять родниковую или отфильтрованную воду. Подойдёт и водопроводная, но её нужно предварительно немного отстоять.
И последнее: если вы готовите квас зимой, и он не бродит, возможно, напитку просто не хватает тепла. Чтобы активизировать процесс брожения, поставьте банку с квасом поближе к батарее.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.