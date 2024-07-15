Секреты приготовления сочного куриного шашлыка: лучшие маринады и советы по маринованию

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Вкусный куриный шашлык: три маринада, которые стоит попробовать

1:37
Еда

Куриный шашлык пользуется огромной популярностью благодаря доступности мяса птицы, которое дешевле свинины, баранины или говядины. Однако и такое блюдо можно сделать невероятно вкусным, если правильно выбрать маринад. Вот несколько рецептов, которые стоит взять на заметку.

Вкусный куриный шашлык: три маринада, которые стоит попробовать
Фото: Adobe Stock by spyrakot, PDM

Кисло-сладкий маринад

На килограмм курицы (подойдёт как филе, так и другие части) потребуется около 150 мл соевого соуса (лучше использовать натуральный) и одна большая ложка жидкого мёда. Добавьте пару измельчённых зубчиков чеснока и дайте курице мариноваться пару часов.

Маринад с зеленью и чесноком

Этот маринад сделает курицу невероятно ароматной и вкусной. Нарежьте килограмм филе на удобные кусочки и поместите в ёмкость. Добавьте пять измельчённых зубчиков чеснока и рубленую зелень, перемешайте. Посолите, поперчите и добавьте несколько ложек масла. Дайте маринаду пропитаться от 12 до 24 часов.

Лимонный маринад

Для яркого и вкусного блюда попробуйте лимонный маринад. Смешайте килограмм нарезанного куриного филе с кольцами 1-2 луковиц. Полейте мясо соком одного крупного лимона и добавьте немного специй. Чем дольше курица будет находиться в этом маринаде, тем вкуснее получится шашлык.

Эти простые, но проверенные рецепты помогут вам приготовить великолепный куриный шашлык, который порадует вас и ваших гостей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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