Чем заменить мясо в котлетах: все будут довольны

Фарш закончился, а хочется приготовить котлеты?
Не торопитесь в магазин! Мясо вовсе не обязательный ингредиент для котлет.
Попробуйте сделать котлеты из картофеля.
Вам понадобятся следующие ингредиенты: мука, сливочное масло, яйцо, сыр.
Рецепт картофельных котлет:
Возьмите пять картофелин, очистите их и сварите.
Разомните сваренный картофель в пюре, добавив столовую ложку сливочного масла.
Смешайте пюре с тертым сыром (50 граммов), мукой (1-2 ст. л.), сырым яйцом (1 шт.) и зеленью. Посолите массу по вкусу.
Заверните получившуюся основу в пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса.
После этого достаньте тесто из холодильника, присыпьте стол мукой и начните формировать котлеты.
Затем обжарьте получившиеся котлетки на сковороде до золотистой корочки. В итоге у вас получится румяное, красивое и невероятно аппетитное блюдо.
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