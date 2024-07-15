Чем заменить мясо в котлетах: все будут довольны

Эксперты рассказали, чем заменить мясо в котлетах

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Фарш закончился, а хочется приготовить котлеты?

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Не торопитесь в магазин! Мясо вовсе не обязательный ингредиент для котлет.

Попробуйте сделать котлеты из картофеля.

Вам понадобятся следующие ингредиенты: мука, сливочное масло, яйцо, сыр.

Рецепт картофельных котлет:

Возьмите пять картофелин, очистите их и сварите.

Разомните сваренный картофель в пюре, добавив столовую ложку сливочного масла.

Смешайте пюре с тертым сыром (50 граммов), мукой (1-2 ст. л.), сырым яйцом (1 шт.) и зеленью. Посолите массу по вкусу.

Заверните получившуюся основу в пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса.

После этого достаньте тесто из холодильника, присыпьте стол мукой и начните формировать котлеты.

Затем обжарьте получившиеся котлетки на сковороде до золотистой корочки. В итоге у вас получится румяное, красивое и невероятно аппетитное блюдо.