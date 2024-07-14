Напиток в летнюю жару: рецепт холодного бананового латте

Представляем вашему вниманию рецепт холодного бананового латте. Этот вкусный напиток отлично подойдёт для употребления в жаркую погоду. Рассказываем, как приготовить освежающий банановый латте.
1. Заварить кофе и дать ему время остыть. Процедить через ситечко.
2. Банан порезать и поместить в блендер. Добавить к нему сахар и остывший кофе. Взбить.
3. Добавить молоко и кубики льда в блендер. Взбить содержимое ещё раз. Напиток готов!
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.