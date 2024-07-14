Напиток в летнюю жару: рецепт холодного бананового латте

Как приготовить холодный банановый латте

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт холодного бананового латте. Этот вкусный напиток отлично подойдёт для употребления в жаркую погоду. Рассказываем, как приготовить освежающий банановый латте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Банан — 1 шт.

Молоко — 200 мл

Вода — 200 мл

Заварной кофе — 2 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Лёд — 3 кубика

Приготовление:

1. Заварить кофе и дать ему время остыть. Процедить через ситечко.

2. Банан порезать и поместить в блендер. Добавить к нему сахар и остывший кофе. Взбить.

3. Добавить молоко и кубики льда в блендер. Взбить содержимое ещё раз. Напиток готов!