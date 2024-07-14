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Напиток в летнюю жару: рецепт холодного бананового латте

Как приготовить холодный банановый латте

0:49
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт холодного бананового латте. Этот вкусный напиток отлично подойдёт для употребления в жаркую погоду. Рассказываем, как приготовить освежающий банановый латте.

Как приготовить холодный банановый латте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Банан — 1 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Вода — 200 мл
  • Заварной кофе — 2 ст.л.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Лёд — 3 кубика

Приготовление:

1. Заварить кофе и дать ему время остыть. Процедить через ситечко.

2. Банан порезать и поместить в блендер. Добавить к нему сахар и остывший кофе. Взбить.

3. Добавить молоко и кубики льда в блендер. Взбить содержимое ещё раз. Напиток готов!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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