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Идеальный вариант для завтрака: рецепт гренок с морковью и варёными яйцами

Рецепт вкуснейших гренок с морковью и варёными яйцами

1:02
Еда

Гренки с морковью и варёными яйцами — превосходный вариант для завтрака. Кроме того, они подойдут и для простого перекуса. Рассказываем, как приготовить эту вкусную закуску.

Рецепт вкуснейших гренок с морковью и варёными яйцами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Майонез — 70 г
  • Белый хлеб — 6 ломтиков
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Сварить яйца и дать им время остыть. Морковь натереть на мелкой тёрке.

2. Яйца очистить от скорлупы и затем натереть с помощью мелкой тёрки.

3. Морковь и яйца соединить в одной миске. Добавить к ним майонез и соль. Перемешать. Намазка для гренок уже готова!

4. Разогреть сковороду, добавить подсолнечное масло и обжарить ломтики хлеба.

5. Намазать морковную смесь на гренки. Приятного аппетита!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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