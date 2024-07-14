Идеальный вариант для завтрака: рецепт гренок с морковью и варёными яйцами

Рецепт вкуснейших гренок с морковью и варёными яйцами

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Гренки с морковью и варёными яйцами — превосходный вариант для завтрака. Кроме того, они подойдут и для простого перекуса. Рассказываем, как приготовить эту вкусную закуску.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.

Яйцо — 3 шт.

Майонез — 70 г

Белый хлеб — 6 ломтиков

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Сварить яйца и дать им время остыть. Морковь натереть на мелкой тёрке.

2. Яйца очистить от скорлупы и затем натереть с помощью мелкой тёрки.

3. Морковь и яйца соединить в одной миске. Добавить к ним майонез и соль. Перемешать. Намазка для гренок уже готова!

4. Разогреть сковороду, добавить подсолнечное масло и обжарить ломтики хлеба.

5. Намазать морковную смесь на гренки. Приятного аппетита!