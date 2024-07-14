Идеальный вариант для завтрака: рецепт гренок с морковью и варёными яйцами

Гренки с морковью и варёными яйцами — превосходный вариант для завтрака. Кроме того, они подойдут и для простого перекуса. Рассказываем, как приготовить эту вкусную закуску.
1. Сварить яйца и дать им время остыть. Морковь натереть на мелкой тёрке.
2. Яйца очистить от скорлупы и затем натереть с помощью мелкой тёрки.
3. Морковь и яйца соединить в одной миске. Добавить к ним майонез и соль. Перемешать. Намазка для гренок уже готова!
4. Разогреть сковороду, добавить подсолнечное масло и обжарить ломтики хлеба.
5. Намазать морковную смесь на гренки. Приятного аппетита!
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.