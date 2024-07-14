Как резать лук и не плакать: 3 эффективных способа, о которых вы не знали

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что при нарезке репчатого лука сильно текут слёзы, появляется дискомфорт в глазах. Такое явление можно предотвратить, если знать некоторые лайфхаки. Предлагаем ознакомиться с эффективными способами.
Первый способ состоит в том, что перед нарезкой лука его нужно поместить в ёмкость с водой примерно на полчаса. Также перед приготовлением овоща смочите в воде доску, руки и нож.
Кроме того, важно для нарезки использовать максимально острый нож. Он будет разрезать овощ быстро и точно, из-за чего репчатый лук просто не успеет выделить большое количество вещества, которое раздражает слизистые.
Ещё один способ состоит в том, чтобы зажечь свечу, пока вы будете нарезать лук. Свеча способна окислять серу, поэтому вещество не будет так сильно беспокоить глаза.
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