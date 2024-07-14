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Как резать лук и не плакать: 3 эффективных способа, о которых вы не знали

3 способа, как резать лук и не плакать

0:56
Еда

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что при нарезке репчатого лука сильно текут слёзы, появляется дискомфорт в глазах. Такое явление можно предотвратить, если знать некоторые лайфхаки. Предлагаем ознакомиться с эффективными способами.

3 способа, как резать лук и не плакать
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Первый способ состоит в том, что перед нарезкой лука его нужно поместить в ёмкость с водой примерно на полчаса. Также перед приготовлением овоща смочите в воде доску, руки и нож.

Кроме того, важно для нарезки использовать максимально острый нож. Он будет разрезать овощ быстро и точно, из-за чего репчатый лук просто не успеет выделить большое количество вещества, которое раздражает слизистые.

Ещё один способ состоит в том, чтобы зажечь свечу, пока вы будете нарезать лук. Свеча способна окислять серу, поэтому вещество не будет так сильно беспокоить глаза.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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