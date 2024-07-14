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Готовим холодные напитки на основе кофе: и освежат, и подарят удовольствие

Рецепты приготовления холодных кофейных напитков

1:31
Еда

Если вы любите кофе, то вам стоит попробовать приготовить холодные напитки на основе кофе. Это отличный вариант в период жаркого лета.

Рецепты приготовления холодных кофейных напитков
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, PDM

Используя свежесваренный кофе и смешивая его с другими вкусными компонентами, вы сможете создавать удивительные напитки для себя.

Вот несколько идей, которые вы можете попробовать.

Кофе со льдом

Сварите крепкий кофе и дайте ему остыть. Добавьте к нему кубики льда. Налейте молоко или сливки и по желанию подсластите сахаром или ароматизированными сиропами.

Кофейный смузи

Смешайте холодный кофе со спелым бананом, небольшим количеством молока, горстью кубиков льда и ложкой йогурта.

Вы можете добавить немного мёда или мерную ложку протеинового порошка для дополнительного вкуса и энергии.

Кофейный молочный коктейль

Смешайте холодный кофе с несколькими шариками ванильного мороженого и взбейте до однородной массы. Вы можете поэкспериментировать, добавив шоколадный сироп, карамель или немного корицы для дополнительного вкуса.

Кофейная газировка

Смешайте холодный кофе с газированной водой. Добавьте шарик ванильного мороженого.

Кокосовый охладитель кофе

Смешайте холодный кофе с кокосовым молоком и подсластите сиропом агавы или сахаром. Вы можете добавить немного ванильного экстракта для дополнительного аромата. Подавайте со льдом.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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