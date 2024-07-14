Готовим холодные напитки на основе кофе: и освежат, и подарят удовольствие

Если вы любите кофе, то вам стоит попробовать приготовить холодные напитки на основе кофе. Это отличный вариант в период жаркого лета.
Используя свежесваренный кофе и смешивая его с другими вкусными компонентами, вы сможете создавать удивительные напитки для себя.
Вот несколько идей, которые вы можете попробовать.
Сварите крепкий кофе и дайте ему остыть. Добавьте к нему кубики льда. Налейте молоко или сливки и по желанию подсластите сахаром или ароматизированными сиропами.
Смешайте холодный кофе со спелым бананом, небольшим количеством молока, горстью кубиков льда и ложкой йогурта.
Вы можете добавить немного мёда или мерную ложку протеинового порошка для дополнительного вкуса и энергии.
Смешайте холодный кофе с несколькими шариками ванильного мороженого и взбейте до однородной массы. Вы можете поэкспериментировать, добавив шоколадный сироп, карамель или немного корицы для дополнительного вкуса.
Смешайте холодный кофе с газированной водой. Добавьте шарик ванильного мороженого.
Смешайте холодный кофе с кокосовым молоком и подсластите сиропом агавы или сахаром. Вы можете добавить немного ванильного экстракта для дополнительного аромата. Подавайте со льдом.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.