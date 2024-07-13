Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риск и наказание: что ждёт тех, кто осмелится взобраться на египетские пирамиды
Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Страны, где снижается рождаемость и растёт число пенсионеров
Можно ли похудеть с помощью авокадо?
Попробуйте летний томатный суп: освежающий летний рецепт

Освежающий летний томатный суп: идеальный рецепт

1:27
Еда

Летом нет ничего лучше, чем освежающий томатный суп, который не только утоляет жажду, но и насыщает организм полезными витаминами.

Освежающий летний томатный суп: идеальный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты.
— 1 кг спелых помидоров
— 1 огурец
— 1 красный перец
— 1 луковица
— 2 зубчика чеснока
— 1 лимон (сок)
— 3 столовые ложки оливкового масла
— 1 столовая ложка уксуса (по желанию)
— Соль и свежемолотый черный перец
— Свежие зеленые травы для украшения (укроп, базилик или петрушка)

Приготовление.
Помидоры помыть, удалить семена и нарезать кубиками. Огурец очистить и нарезать мелкими кубиками. Красный перец очистить от семян и нарезать полосками. Лук мелко нарезать. Чеснок измельчить.

В большой миске соединить нарезанные помидоры, огурцы, красный перец, лук и чеснок. Добавить оливковое масло и лимонный сок в миску с овощами. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать все ингредиенты до равномерного распределения масла и сока.

Поставить суп в холодильник минимум на 1 час, чтобы он охладился и вкусы насыщенно смешались.
Перед подачей можно добавить уксус для дополнительной кислинки (по желанию). Подавать томатный суп холодным, украсив свежими зелеными травами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Страны, где снижается рождаемость и растёт число пенсионеров
Можно ли похудеть с помощью авокадо?
Текстиль vs кожа: что выбрать для уюта в вашем доме
Полина Гагарина собрала 62 000 зрителей на стадионе в Лужниках и исполнила мечту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников