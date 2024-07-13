Попробуйте летний томатный суп: освежающий летний рецепт

Летом нет ничего лучше, чем освежающий томатный суп, который не только утоляет жажду, но и насыщает организм полезными витаминами.
Ингредиенты.
— 1 кг спелых помидоров
— 1 огурец
— 1 красный перец
— 1 луковица
— 2 зубчика чеснока
— 1 лимон (сок)
— 3 столовые ложки оливкового масла
— 1 столовая ложка уксуса (по желанию)
— Соль и свежемолотый черный перец
— Свежие зеленые травы для украшения (укроп, базилик или петрушка)
Приготовление.
Помидоры помыть, удалить семена и нарезать кубиками. Огурец очистить и нарезать мелкими кубиками. Красный перец очистить от семян и нарезать полосками. Лук мелко нарезать. Чеснок измельчить.
В большой миске соединить нарезанные помидоры, огурцы, красный перец, лук и чеснок. Добавить оливковое масло и лимонный сок в миску с овощами. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать все ингредиенты до равномерного распределения масла и сока.
Поставить суп в холодильник минимум на 1 час, чтобы он охладился и вкусы насыщенно смешались.
Перед подачей можно добавить уксус для дополнительной кислинки (по желанию). Подавать томатный суп холодным, украсив свежими зелеными травами.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.