Попробуйте летний томатный суп: освежающий летний рецепт

Освежающий летний томатный суп: идеальный рецепт

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом нет ничего лучше, чем освежающий томатный суп, который не только утоляет жажду, но и насыщает организм полезными витаминами.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты.

— 1 кг спелых помидоров

— 1 огурец

— 1 красный перец

— 1 луковица

— 2 зубчика чеснока

— 1 лимон (сок)

— 3 столовые ложки оливкового масла

— 1 столовая ложка уксуса (по желанию)

— Соль и свежемолотый черный перец

— Свежие зеленые травы для украшения (укроп, базилик или петрушка)

Приготовление.

Помидоры помыть, удалить семена и нарезать кубиками. Огурец очистить и нарезать мелкими кубиками. Красный перец очистить от семян и нарезать полосками. Лук мелко нарезать. Чеснок измельчить.

В большой миске соединить нарезанные помидоры, огурцы, красный перец, лук и чеснок. Добавить оливковое масло и лимонный сок в миску с овощами. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать все ингредиенты до равномерного распределения масла и сока.

Поставить суп в холодильник минимум на 1 час, чтобы он охладился и вкусы насыщенно смешались.

Перед подачей можно добавить уксус для дополнительной кислинки (по желанию). Подавать томатный суп холодным, украсив свежими зелеными травами.