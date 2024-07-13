Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестный совершил покушение на Дональда Трампа
Освежающий летний томатный суп: идеальный рецепт
Риск и наказание: что ждёт тех, кто осмелится взобраться на египетские пирамиды
Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Секрет идеальных тушёных кабачков: легкий рецепт за 15 минут

Лучший рецепт тушёных кабачков

1:24
Еда

Тушёные кабачки — это простое, но вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут. Этот рецепт идеален как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина.

Лучший рецепт тушёных кабачков
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты.
— 2 средних кабачка
— 1 средняя луковица
— 2 зубчика чеснока
— 2 ст. ложки оливкового масла
— Соль и перец по вкусу
— Свежие травы (петрушка, базилик) для украшения (по желанию)

Инструкции.
Кабачки вымойте, очистите и нарежьте тонкими полукруглыми ломтиками или кубиками. Лук мелко нарежьте. Чеснок измельчите.

На сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, помешивая, до мягкости, около 3-4 минут. Добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту, пока не почувствуете аромат чеснока.

Положите на сковороду нарезанные кабачки. Помешивайте ингредиенты, пока кабачки не станут мягкими и золотистыми, около 8-10 минут. По вкусу посолите и поперчите.

Готовые тушёные кабачки украсьте свежими травами, например, петрушкой или базиликом.
Подавайте тушёные кабачки горячими как гарнир к мясным или рыбным блюдам или просто как самостоятельное вкусное блюдо.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Страны, где снижается рождаемость и растёт число пенсионеров
Можно ли похудеть с помощью авокадо?
Текстиль vs кожа: что выбрать для уюта в вашем доме
Полина Гагарина собрала 62 000 зрителей на стадионе в Лужниках и исполнила мечту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников