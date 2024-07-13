Секрет идеальных тушёных кабачков: легкий рецепт за 15 минут

Тушёные кабачки — это простое, но вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут. Этот рецепт идеален как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина.
Ингредиенты.
— 2 средних кабачка
— 1 средняя луковица
— 2 зубчика чеснока
— 2 ст. ложки оливкового масла
— Соль и перец по вкусу
— Свежие травы (петрушка, базилик) для украшения (по желанию)
Инструкции.
Кабачки вымойте, очистите и нарежьте тонкими полукруглыми ломтиками или кубиками. Лук мелко нарежьте. Чеснок измельчите.
На сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, помешивая, до мягкости, около 3-4 минут. Добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту, пока не почувствуете аромат чеснока.
Положите на сковороду нарезанные кабачки. Помешивайте ингредиенты, пока кабачки не станут мягкими и золотистыми, около 8-10 минут. По вкусу посолите и поперчите.
Готовые тушёные кабачки украсьте свежими травами, например, петрушкой или базиликом.
Подавайте тушёные кабачки горячими как гарнир к мясным или рыбным блюдам или просто как самостоятельное вкусное блюдо.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.