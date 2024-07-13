Секрет идеальных тушёных кабачков: легкий рецепт за 15 минут

Лучший рецепт тушёных кабачков

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки — это простое, но вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут. Этот рецепт идеален как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты.

— 2 средних кабачка

— 1 средняя луковица

— 2 зубчика чеснока

— 2 ст. ложки оливкового масла

— Соль и перец по вкусу

— Свежие травы (петрушка, базилик) для украшения (по желанию)

Инструкции.

Кабачки вымойте, очистите и нарежьте тонкими полукруглыми ломтиками или кубиками. Лук мелко нарежьте. Чеснок измельчите.

На сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, помешивая, до мягкости, около 3-4 минут. Добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту, пока не почувствуете аромат чеснока.

Положите на сковороду нарезанные кабачки. Помешивайте ингредиенты, пока кабачки не станут мягкими и золотистыми, около 8-10 минут. По вкусу посолите и поперчите.

Готовые тушёные кабачки украсьте свежими травами, например, петрушкой или базиликом.

Подавайте тушёные кабачки горячими как гарнир к мясным или рыбным блюдам или просто как самостоятельное вкусное блюдо.