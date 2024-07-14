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Конфитюр из клубники: пальчики оближешь

Как сделать конфитюр из клубники

1:02
Еда

Конфитюр — это не только необычное, но и аппетитное лакомство. Его вкус отличается от традиционного варенья благодаря дополнительному ингредиенту, который используется вместе с ягодами и сахаром.

Как сделать конфитюр из клубники
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Вам потребуется:

  • Клубника — 1,5 кг;
  • Сахар — 1,5 кг;
  • Вода — 100 мл;
  • Агар-агар — 40 г.

Как приготовить:

  • Промыть клубнику, удалить плодоножки и нарезать крупные ягоды на части.
  • В кастрюле с толстым дном соединить ягоды и воду, варить на среднем огне. После закипания готовить ещё 10 минут, регулярно помешивая.
  • Смешать агар-агар с 3 столовыми ложками сахара, добавить к ягодам и варить ещё 3 минуты, помешивая.
  • Всыпать оставшийся сахар, довести до кипения и варить ещё 3 минуты.

Горячий конфитюр разлить по стерильным банкам и закрыть крышками. Приятного аппетита!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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