Конфитюр из клубники: пальчики оближешь
Как сделать конфитюр из клубники
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Конфитюр — это не только необычное, но и аппетитное лакомство. Его вкус отличается от традиционного варенья благодаря дополнительному ингредиенту, который используется вместе с ягодами и сахаром.
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0
Вам потребуется:
- Клубника — 1,5 кг;
- Сахар — 1,5 кг;
- Вода — 100 мл;
- Агар-агар — 40 г.
Как приготовить:
- Промыть клубнику, удалить плодоножки и нарезать крупные ягоды на части.
- В кастрюле с толстым дном соединить ягоды и воду, варить на среднем огне. После закипания готовить ещё 10 минут, регулярно помешивая.
- Смешать агар-агар с 3 столовыми ложками сахара, добавить к ягодам и варить ещё 3 минуты, помешивая.
- Всыпать оставшийся сахар, довести до кипения и варить ещё 3 минуты.
Горячий конфитюр разлить по стерильным банкам и закрыть крышками. Приятного аппетита!
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru