Конфитюр из клубники: пальчики оближешь

Как сделать конфитюр из клубники

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Конфитюр — это не только необычное, но и аппетитное лакомство. Его вкус отличается от традиционного варенья благодаря дополнительному ингредиенту, который используется вместе с ягодами и сахаром.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Вам потребуется:

Клубника — 1,5 кг;

Сахар — 1,5 кг;

Вода — 100 мл;

Агар-агар — 40 г.

Как приготовить:

Промыть клубнику, удалить плодоножки и нарезать крупные ягоды на части.

В кастрюле с толстым дном соединить ягоды и воду, варить на среднем огне. После закипания готовить ещё 10 минут, регулярно помешивая.

Смешать агар-агар с 3 столовыми ложками сахара, добавить к ягодам и варить ещё 3 минуты, помешивая.

Всыпать оставшийся сахар, довести до кипения и варить ещё 3 минуты.

Горячий конфитюр разлить по стерильным банкам и закрыть крышками. Приятного аппетита!