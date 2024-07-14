Десертное варенье-желе из вишни: бомбическая заготовка – как готовить пошагово

Многие хозяюшки с нетерпением ожидают созревания вишни, чтобы приготовить вкусное варенье из этой ягоды.
Кроме того, процесс приготовления совсем несложный. Начните с подготовки ингредиентов.
Вам понадобится:
Переберите и промойте вишню, удалите косточки и переложите ягоды в глубокую миску. Засыпьте вишню сахаром и оставьте на 5-8 часов.
Затем аккуратно перемешайте вишню или встряхните миску, если ягод немного. Разведите желатин в холодной кипяченой воде. Поставьте емкость с вишней на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите около 10 минут, регулярно снимая пену.
В конце варки добавьте разведенный желатин и перемешайте.
Готовое варенье-желе разложите по чистым стерилизованным банкам и закройте винтовыми крышками или закатайте. Переверните банки, укутайте их и оставьте до полного остывания. Храните заготовку в холодильнике или погребе.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.