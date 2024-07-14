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Десертное варенье-желе из вишни: бомбическая заготовка – как готовить пошагово

Домохозяйки поделились рецептом варенья-желе из вишни

1:13
Еда

Многие хозяюшки с нетерпением ожидают созревания вишни, чтобы приготовить вкусное варенье из этой ягоды.

Домохозяйки поделились рецептом варенья-желе из вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes at Georgia About, CC BY 3.0

Кроме того, процесс приготовления совсем несложный. Начните с подготовки ингредиентов.

Вам понадобится:

  • 1 кг вишни
  • 700 г сахара
  • 100 мл кипяченой воды
  • 25 г желатина

Переберите и промойте вишню, удалите косточки и переложите ягоды в глубокую миску. Засыпьте вишню сахаром и оставьте на 5-8 часов.

Затем аккуратно перемешайте вишню или встряхните миску, если ягод немного. Разведите желатин в холодной кипяченой воде. Поставьте емкость с вишней на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите около 10 минут, регулярно снимая пену.

В конце варки добавьте разведенный желатин и перемешайте.

Готовое варенье-желе разложите по чистым стерилизованным банкам и закройте винтовыми крышками или закатайте. Переверните банки, укутайте их и оставьте до полного остывания. Храните заготовку в холодильнике или погребе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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