Простой рецепт летнего салата: лёгкая закуска из свежих помидоров и болгарского перца

Потрясающая летняя закуска за 5 минут из простых ингредиентов

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом многие хозяйки предпочитают избегать сложных блюд с множеством ингредиентов. В это время особенно популярны лёгкие закуски из овощей и фруктов с огорода. Такие блюда готовятся быстро и требуют минимальных усилий.

Фото: Own work by Elina Mark, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

свежие помидоры — 4-5 штук

сладкий перец — 1 штука

укроп — пучок

чеснок — 4 зубчика

соль — 1 чайная ложка

сахар — 2 чайные ложки

сладкая паприка — 1 чайная ложка

растительное масло — 4 столовые ложки

Пошаговое приготовление: