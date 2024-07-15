Простой рецепт летнего салата: лёгкая закуска из свежих помидоров и болгарского перца

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Потрясающая летняя закуска за 5 минут из простых ингредиентов

1:07
Еда

Летом многие хозяйки предпочитают избегать сложных блюд с множеством ингредиентов. В это время особенно популярны лёгкие закуски из овощей и фруктов с огорода. Такие блюда готовятся быстро и требуют минимальных усилий.

Потрясающая летняя закуска за 5 минут из простых ингредиентов
Фото: Own work by Elina Mark, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • свежие помидоры — 4-5 штук
  • сладкий перец — 1 штука
  • укроп — пучок
  • чеснок — 4 зубчика
  • соль — 1 чайная ложка
  • сахар — 2 чайные ложки
  • сладкая паприка — 1 чайная ложка
  • растительное масло — 4 столовые ложки

Пошаговое приготовление:

  1. Нарежьте помидоры дольками и выложите их в салатник.
  2. Болгарский перец и чеснок измельчите в блендере до кашеобразного состояния и переложите в отдельную емкость.
  3. Добавьте к перечно-чесночной массе масло, сахар, соль и паприку, тщательно перемешайте.
  4. Смешайте полученную заправку с помидорами, добавьте мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте все ингредиенты и отправьте закуску настояться в холодильник на 2 часа.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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