Простой рецепт летнего салата: лёгкая закуска из свежих помидоров и болгарского перца

Летом многие хозяйки предпочитают избегать сложных блюд с множеством ингредиентов. В это время особенно популярны лёгкие закуски из овощей и фруктов с огорода. Такие блюда готовятся быстро и требуют минимальных усилий.
Фото: Own work by Elina Mark, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
свежие помидоры — 4-5 штук
сладкий перец — 1 штука
укроп — пучок
чеснок — 4 зубчика
соль — 1 чайная ложка
сахар — 2 чайные ложки
сладкая паприка — 1 чайная ложка
растительное масло — 4 столовые ложки
Пошаговое приготовление:
Нарежьте помидоры дольками и выложите их в салатник.
Болгарский перец и чеснок измельчите в блендере до кашеобразного состояния и переложите в отдельную емкость.
Добавьте к перечно-чесночной массе масло, сахар, соль и паприку, тщательно перемешайте.
Смешайте полученную заправку с помидорами, добавьте мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте все ингредиенты и отправьте закуску настояться в холодильник на 2 часа.